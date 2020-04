In arrivo un'ondata di CALDO primaverile

Molti, probabilmente, saranno contenti di quanto stiamo per illustrarvi, altri probabilmente lo saranno meno. In questo periodo le condizioni meteo climatiche contano relativamente, ma poter assaporare un po' di sole primaverile semplicemente aprendo la finestra di casa può rappresentare un toccasana per il nostro umore.

Dopo il freddo delle ultime settimane la circolazione sta cambiando e nel corso della prossima settimana tale cambiamento si tradurrà in condizioni climatiche decisamente più calde per gran parte d'Europa. Va detto però che sull'Europa orientale e sudorientale continuerà a far freddo e anzi, potrebbe verificarsi una vera e propria irruzione in propagazione verso Grecia e Turchia. Da valutare, nei prossimi giorni, eventuali influenze secondarie sulle nostre regioni del Sud.

Previsioni Meteo per domenica 5 Aprile. Dominio del sole, ma non ovunque

Osservando i modelli matematici di previsione è possibile distinguere agevolmente profonde depressioni sul Nord Atlantico. A est di queste depressioni andrà a rafforzarsi un forte promontorio anticiclonico che darà luogo al tipico blocco a omega.

L'Alta Pressione si propagherà dapprima sull'Europa occidentale, poi anche sui settori centrali e settentrionali. Oggi, domenica, le temperature saliranno di parecchi gradi sulla Penisola Iberica, con punte di 20°C e più in molte zone. Attenzione però, perché la prossima settimana si potrebbero raggiungere picchi di 25°C.

Tendenza Meteo per Pasqua e Pasquetta: le ultime novità

Abbiamo analizzato le proiezioni termiche per le nostre regioni, o meglio, le previsioni delle temperature massime delle prossime 72 ore. Possiamo dirvi che al Nord il rialzo termico si farà sentire fin da subito - stiamo parlando ovviamente di valori massimi - ma anche nelle centrali tirreniche e in Sardegna. Si prospettano punte di 19-20°C.

Martedì e mercoledì, sempre su queste zone d'Italia, la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere punte di 22-23°C. A metà settimana l'aumento dovrebbe iniziare a farsi sentire anche al Sud e in Sicilia, che fino a quel momento risentiranno della circolazione d'aria fresca orientale. In questo caso i termometri si porteranno verso quota 20°C.

Weekend di svolta meteo primaverile, ma attenzione non in tutta Italia

Proiettandoci oltre, quindi verso Pasqua e Pasquetta, le temperature potrebbero crescere ulteriormente di qualche grado e quindi puntare con decisione quota 25°C.

