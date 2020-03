Impressionante IRRUZIONE ARTICA: in arrivo altra NEVE

Se qualcuno nutriva dei dubbi sul fatto che marzo, dal punto di vista meteo climatico, potesse sorprenderci beh, forse ora non ne avrà. Freddo e neve torneranno a farci visita, o comunque il freddo.

Partiamo subito col mostrarvi una mappa, stavolta del modello previsionale europeo ECMWF. Scoccia ripetersi, ma stiamo parlando del più affidabile centro di calcolo mondiale, quindi bando alle chiacchiere e passiamo all'analisi. Perché la mappa parla chiaro: Artico.

METEO per domani, domenica 29 Marzo. Nuovo peggioramento in arrivo

Ma visto e considerato che negli ultimi giorni abbiamo parlato, spesso, di un maestoso blocco d'Alta Pressione tra Groenlandia e Isole Britanniche, partiamo dall'Atlantico. Il blocco è evidente ed è responsabile dell'incredibile irruzione artica. Quindi, mentre in pieno Atlantico ci saranno - ovviamente - temperature superiori alla media trentennale 1979-2010, in Europa farà freddo. Molto freddo, anzi, addirittura gelo.

Le anomalie sono lì, sotto i nostri occhi: nel fucsia arriviamo a 12-14°C in meno della media, il ché è tutto dire! Ma veniamo all'Italia. E' confermato un maggiore coinvolgimento delle regioni del Nord, dove i termometri faranno registrare 8-10°C in meno del normale e dove le precipitazioni potrebbero diventare nevose a bassissima quota. Anche in pianura, per capirci.

ONDATA DI FREDDO irrompe ad inizio settimana. Crollo termico e neve

Nel resto d'Italia farà ugualmente freddo, anche se le anomalie saranno notevolmente smorzate man mano che procediamo verso sud. Soltanto in Sardegna si nota un rialzo, soprattutto nei settori meridionali dell'Isola dove si avvertirà l'influenza di un piccolo vortice depressionario africano.

Dicevamo delle precipitazioni. Su questo punto c'è ancora molta incertezza riguardo il Nord, si tratterà infatti di capire se e quanto riusciranno a valicare le Alpi. Ma sul discorso piogge e neve torneremo con altri approfondimenti, qui stiamo analizzando le temperature e l'analisi parla chiaro: continuerà a far freddo.

Meteo WEEKEND calmo prima della BURRASCA con NEVE

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Alessandro Arena

Inizio Pagina