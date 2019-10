Imminente peggioramento meteo, ecco cosa accadrà

Spiegare in due parole quanto sta per accadere non è semplice. In aiuto viene il satellite con l'ultima scansione disponibile, dalla quale è possibile farsi un'idea più precisa degli scenari meteo climatici in divenire.

Sappiamo che il tempo sta per peggiorare nelle regioni del Nord, in Liguria e sull'alta Toscana. Sappiamo che successivamente, a cavallo tra mercoledì e giovedì, le precipitazioni scivoleranno in direzione del Sud Italia. Ma ciò che più ci dà modo di spiegarvi le modifiche circolatorie in atto è il vento: prima verrà da ovest, poi piegherà con forza da nord-nordest.

Meteo: da mercoledì TEMPERATURE in picchiata, giù fino a oltre 10°C

Forse a questo punto, anche con l'ausilio dell'immagine opportunamente rielaborata, siete in grado di comprendere ciò che sta per accadere. Il peggioramento verrà introdotto sul nostro Paese dall'area di bassa pressione attualmente sulle Isole Britanniche. Le correnti occidentali stanno già dirottando aria umida in Liguria, sull'alta Toscana e a ridosso dell'arco alpino. Umidità che ammassandosi porterà i primi annuvolamenti e sarà il preludio al peggioramento serale.

Attenzione però, perché dobbiamo ricordarci dell'uragano Lorenzo. In questo momento non si vede, ma vi diciamo che sta per impattare sulle Azzorre per poi proseguire la propria corsa verso nordest. Così facendo innescherà una rimonta anticiclonica sulla Penisola Iberica, il cui effetto sarà quello di facilitare l'aggancio tra le correnti atlantiche e la circolazione fredda della Scandinavia.

Meteo verso un FREDDO peggioramento, poi VORTICE ciclonico sull'Italia

A quel punto le correnti ruoteranno da nord e si getteranno sul Mediterraneo, generando la seconda parte del peggioramento. Arriverà aria fredda, che farà crollare le temperature. Localmente si perderanno oltre 10°C, significa che dai valori superiori alle medie climatiche di riferimento si passerà ad anomalie di segno opposto - quindi negative - o comunque avremo un ritorno alla normalità.

Per quanto riguarda le precipitazioni, stante gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici ad alta risoluzione possiamo dirvi che ci aspettano 48-72 ore di passione. Localmente potrebbero abbattersi veri e propri nubifragi temporaleschi, accompagnati da raffiche di vento e grandinate. Ma questi saranno discorsi che andremo ad affrontare nel dettaglio con ulteriori approfondimenti.

