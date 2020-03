Imminente CICLONE mediterraneo esplosivo, SUPER MALTEMPO con PIOGGIA e NEVE

Abbiamo finora dedicato grande attenzione alla neve caduta fino a quote estremamente basse, anche in pianura su alcune aree del versante adriatico. Siamo a fine marzo e si tratta di un evento piuttosto rilevante per il periodo, anche se non sono mancati in passato episodi di neve ad aprile sulle coste adriatiche.

Quest'anno poi la neve non può che fare ancora più notizia, considerato l'inverno che abbiamo passato totalmente in sordina e senza irruzioni fredde degne di nota. Si è dovuto aspettare l'inizio di primavera per vivere un episodio invernale davvero degno di nota.

Meteo con ACUTO peggioramento, MALTEMPO intenso d'Inverno

Quest'intrusione di correnti siberiane sul Mediterraneo non è stata indolore e avrà ancora degli strascichi importanti, nonostante il flusso freddo sia ormai agli sgoccioli. La massa d'aria fredda a tutte le quote staziona sul Mediterraneo Centro-Occidentale dove si vanno innescando violenti contrasti.

Il parziale sprofondamento dell'aria fredda verso l'entroterra algero-tunisino è causa dell'approfondimento di una depressione che si è già scavata sul Canale di Sicilia. Questo vortice tende a richiamare aria più temperata ed umida da sud, che va a contrastare con il flusso d'aria fredda di origine russa.

METEO INVERNALE in settimana, ci sarà più MALTEMPO: ecco l'evoluzione

L'area ciclonica tenderà a risalire ben presto verso il Tirreno Meridionale e così l'aria più mite risalirà pian piano verso nord, mischiandosi con l'aria molto fredda pre-esistente. Ne deriveranno così condizioni di meteo diffusamente perturbato, con l'aria mite che alimenterà quest'area di bassa pressione.

Il maltempo già in fase d'accentuazione sui versanti ionici del Sud si estenderà giovedì a gran parte d'Italia, con precipitazioni ancora più abbondanti al Meridione e lungo i versanti adriatici. Ci saranno anche rovesci e temporali.

La neve sarà protagonista inizialmente a bassa quota e poi a quote via via più elevate a partire dalle regioni del Sud. Venerdì il vortice insisterà ancora sull'Italia più attenuato e inizieranno a venir meno i contrasti, in quanto l'aria più mite prenderà il sopravvento su quella fredda, non essendovi più ingerenze fredde da est.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

