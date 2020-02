Il METEO del futuro fa PAURA: Inverni simil tropicali ed Estati ROVENTI

Il meteo del futuro desta preoccupazione: ciò che emerge da numerosi studi scientifici, ma anche da noti divulgatori. Tutto ciò a prescindere da come è stato questo inverno, anche se oramai sono sempre di più le prove SCHIACCIANTI che il clima sta cambiando e il riscaldamento globale galoppa forte.

Ondate di caldo sempre più feroci, fasi meteo estremamente miti nel cuore dell'inverno, siccità sempre più marcate bruscamente interrotte da ondate di maltempo, fenomeni temporaleschi estremi: tutto ciò è già in parte realtà e lo sarà sempre di più.

Inutile prenderci in giro: indietro non si torna. Le stagioni "di una volta" non torneranno mai più: certo, sarà sempre possibile un'ondata di gelo o un'estate fresca e temporalesca, ma saranno autentiche eccezioni in un mare di anomalie calde o caldissime. Gli inverni saranno sempre più miti e asciutti, le estati sempre più roventi: nel biennio 2019-2020 abbiamo avuto due esempi (estivo e invernale) di come il meteo faccia sul serio.

L'obiezione principale è che il clima cambia ed è sempre cambiato: verissimo, su questo non ci piove, ma quello che fa paura è la RAPIDITÀ con cui esso cambia e la FREQUENZA di fenomeni temporaleschi estremi, un tempo del tutto sconosciuta e venuta alla ribalta solo di recente, negli ultimi decenni.

Mettiamoci il cuore in pace e soprattutto una mano sulla coscienza: è colpa nostra, lo dice la scienza. Se il clima cambia così in fretta, se il futuro non è più roseo, se a fine secolo il clima italiano sarà inospitale e irriconoscibile, se il meteo sarà sempre più estremo non diciamo che non lo sapevamo: i moniti degli scienziati, sempre meno ascoltati e sempre più sbeffeggiati, lo dicono da decenni...

