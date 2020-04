Grandi PIOGGE, anche NUBIFRAGI e severi TEMPORALI

Siamo entrati nel vivo di quella che si preannuncia un'ondata di maltempo tipicamente primaverile. Al di là delle dinamiche bariche che la stanno scatenando, in termini di effetti puramente meteo climatici la possiamo annoverare tra le classiche configurazioni di aprile.

La discesa di aria fredda nord atlantica sulla Penisola Iberica ha rinvigorito un vortice depressionario secondario, vortice che proprio in queste prime ore settimanali si sta dirigendo lentamente sul Canale di Sardegna. In realtà, volendo essere ancora più precisi, tra Spagna e Marocco si è aperta una falla che continuerà a calamitare affondi ciclonici e da qui a mercoledì registreremo il passaggio di due forti perturbazioni.

La prima, quella indicata, sta transitando in queste ore. La seconda transiterà tra martedì e mercoledì. Entrambe saranno accompagnate da minimi di bassa pressione al suolo, con effetti che in termini di precipitazioni saranno rilevanti. Vi mostriamo, ad esempio, una mappa relativa agli accumuli di pioggia da qui alla mezzanotte di giovedì (quindi accumuli che comprendono lunedì, martedì e mercoledì) e si tratta di uno dei modelli matematici ad alta risoluzione più importanti: ICON.

Potrete notare voi stessi l'ingente quantità di pioggia che dovrebbe cadere in alcuni settori italiani: punte addirittura di 200 mm potrebbero investire la Sardegna nordorientale, ma in generale lungo i settori orientali dell'Isola potrebbero cadere oltre 100 mm di pioggia. Accumuli dello stesso tenore potrebbero raggiungere le aree del basso Piemonte (cuneese in particolare) e il Ponente Ligure, così come le zone confinali tra Marche e Abruzzo.

Nel resto del Centro Sud pioverà parecchio, con accumuli spesso superiori a 50 mm. Idem sulla Sicilia occidentale e in Emilia Romagna. Nelle altre regioni del Nord dovrebbero verificarsi piogge ben più sporadiche, addirittura nulla sull'estremo Nordest.

Saranno piogge importanti, che serviranno a rimpinguare le nostre risorse idriche soprattutto in virtù della cronica carenza di neve invernale sia nelle regioni del Centro Sud, sia nelle due Isole Maggiori.

