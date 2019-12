Gran trambusto atlantico, meteo che sta per peggiorare con forza

Proseguiamo la nostra carrellata satellitare proponendovi l'immagine odierna. Abbiamo seguito costantemente l'evoluzione della mastodontica depressione nord atlantica, una depressione che abbiamo definito semi-stazionaria e che difatti non si è mossa granché.

Ciò che cambia, rispetto a qualche giorno fa, è che nel frattempo ha ricevuto ulteriori contributi ciclonici tant'è che in questo momento sono presenti una serie di basse pressioni riconducibili a un'unica struttura depressionaria. Ma quel che più ci preme evidenziare è l'avanzamento di un esteso sistema frontale che tra non molto raggiungerà le nostre regioni.

Pesante ALLERTA METEO fino a ROSSA della Protezione Civile per maltempo

Verrà preceduto dall'intensificazione di un flusso sudoccidentale, che convoglierà precipitazioni particolarmente abbondanti in alcune zone del Nordovest. Carte alla mano, ovviamente stiamo parlando dei modelli matematici ad alta risoluzione, possiamo dirvi che potrebbero abbattersi dei nubifragi in Liguria, Toscana (specie sui settori nord della regione), in Piemonte e sui settori nordoccidentali lombardi.

Sull'arco alpino sono attese copiose nevicate, ma al di sopra dei 1600-1800 metri. Non sono certamente quote usuali per questo periodo, difatti possiamo tranquillamente affermare che si tratta di un'ondata di maltempo decisamente autunnale.

Meteo verso FORTE MALTEMPO, brutto anche il WEEKEND

Nella seconda parte della giornata le piogge raggiungeranno anche Lazio e Sardegna, anche in questo potrebbero verificarsi delle precipitazioni localmente abbondanti. Ma sarà soltanto il primo dei tre impulsi perturbati, impulsi che da qui a domenica determineranno maltempo pressoché costante. Ciò che più preoccupa è il vento, che domenica potrebbe soffiare nuovamente con intensità di tempesta.

Ciò perché si andrà a creare un gradiente barico molto pronunciato tra la Penisola Iberic e il Nord Italia, Nord Italia dove potrebbe formarsi un'area di bassa pressione in transito dal Mar Ligure verso l'Adriatico. Una situazione piuttosto simile a quanto accaduto venerdì scorso, ovvero appena una settimana fa. Situazione da monitorare con molta attenzione.

Pubblicato da Ivan Gaddari

