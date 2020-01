Genesi meteo di una ondata di freddo con ulteriore ciclone nevoso

LINEA DI TENDENZA METEO: si tratta solamente delle previsioni probabilistiche del modello europeo ECMWF, le quali, tuttavia, a scadenza molto lunga, tendono a vedere diminuire fortemente la loro attendibilità.

Anzitutto, nell'analisi della situazione, consideriamo che il giorno 4 Gennaio prossimo transiterà un primo asse di saccatura scendendo dal Mar Ligure fino alla Sicilia, approfittando di una risalita dell'Anticiclone delle Azzorre verso l'Islanda. Dovrebbe essere la prima irruzione d'aria fredda verso il Mediterraneo dell'anno nuovo. L'Italia ne sarà coinvolta marginalmente, in quanto sfuma la formazione di una ciclogenesi tirrenica (anche ciò sarà da confermare). Ciclone che si potrebbe formare nei Balcani, dove si potrebbero avere forti tempeste di neve.

Meteo a 7 GIORNI: dall'Anticiclone a nuovo FREDDO con NEVE, vediamo dove

Questo nuovo evento spianerà la strada ad una discesa di aria fredda che interesserà la nostra Penisola, ma i cui massimi effetti si verificheranno soprattutto sull'Adriatico, l'Appennino ed il Sud Italia, che potrà essere interessato da una veloce ma intensa ondata di maltempo di stampo invernale, con la formazione di un'area ciclonica che porterebbe forti nevicate verso il Centro Sud Italia e la Sicilia.

Si ripeterebbe uno scenario che forse vedremo attorno all'Epifania, ma che viene prospettato di maggiore importanza.

Meteo 15 giorni, l'INVERNO di Gennaio prenderà forma

L'asse anticiclonico nei giorni successivi si sposterà di nuovo verso ovest, ed il tempo sarà dunque bello al Centro Nord, poi successivamente al Meridione.

Ma una nuova risalita anticiclonica in direzione dell'Islanda potrebbe provocare la formazione di una profonda depressione sull'Europa nord orientale. Tesi sovente proposta dai calcolatori.

Tale circolazione depressionaria interesserebbe dapprima tutto il versante orientale della nostra Penisola, poi gradualmente tutta l'Italia a causa dell'azione di nuclei retrogradi depressionari, in moto dalla Russia verso di noi, il tutto tra le giornate del 10 e del 15 Gennaio prossimi.

Le temperature subiranno una forte diminuzione, con possibilità di neve anche in pianura su molte regioni d'Italia, sempre che questa previsione venga confermata.

Si tratta di una evoluzione segnalata dal modello europeo nell'ambito dei 15 giorni, quindi fattibile di grandi cambiamenti, ed è solamente un'indicazione da parte di ECMWF, anche se per più di una proiezione del modello matematico viene mostrata come la seconda decade di Gennaio, quella in cui potrebbe essere più probabile il verificarsi di un'ondata di freddo severa. Ma attenzione, la rotta dell'evento ad oggi è solo ipotetica.

Ci troviamo ancor ora in difficoltà nella previsione del primo evento, quello dell'Epifania, il quale non mancherà di prospettare sorprese dell'ultim'ora. Ciò è sempre ipotetico, in quanto abbiamo osservato in questi mesi un'estremizzazione dei fenomeni in peggio rispetto alle prime proiezioni.

Gennaio è una partita aperta, oggi è appena il secondo giorno del mese. Vi sono molte incognite, ma anche parecchie previsioni che sono contrarie al freddo in Europa, questo va menzionato. Ma questo non escluderebbe l'avvento di ondate di freddo, ciò come al solito.

Ci aggiorneremo con nuovi approfondimenti che pubblicheremo in giornata.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Giovanni De Luca

Inizio Pagina