Furia MALTEMPO nel corso della giornata

E' una situazione piuttosto complicata. Complicata dal fatto che il nucleo gelido venuto da est sta iniziando a interagire con il vortice ciclonico afro-mediterraneo. Significa approfondimento del vortice, quindi cattiveria, quindi condizioni meteo da seguire con molta attenzione.

Credit AdobeStock.

Siamo all'inizio del maltempo, perché le carte previsionali confermano la progressiva risalita del vortice stesso verso nord. Sarà bene tenersi aggiornati, anche più volte al giorno, perché su alcune regioni potrebbe cadere tanta, tantissima pioggia. Ne sta già cadendo in Sicilia, abbondante sulla fascia sudorientale e più in generale sui settori di levante. Saranno queste, nelle prossime ore, le zone più a rischio. Insieme alle coste ioniche della Calabria.

E' qui, infatti, che i modelli previsionali indicano le precipitazioni più intense e persistenti. Potrebbero verificarsi veri e propri nubifragi, tenete conto che nelle mappe a più alta risoluzione si parla di accumuli - sino alla mezzanotte - sino a 150 mm o persino superiori. Da qui a venerdì, tra l'altro, sempre nelle stesse zone l'accumulo totale potrebbe raggiungere punte di 300 mm o addirittura oltre.

E il resto d'Italia? Come detto il vortice risalirà verso nord, colpendo gran parte del Centro Sud. In questo caso gli accumuli più consistenti li avremo nella giornata di giovedì sino alle prime ore di venerdì. Ora più ora meno, ovviamente. Segnaliamo soprattutto i settori ionici della Basilicata, Molise, Abruzzo e Marche: avremo localmente picchi di 100 mm o superiori.

A fine peggioramento le zone che comunque supereranno quota 50 mm saranno tante, anche lungo la fascia tirrenica. Poi dovremo considerare le nevicate, che lungo la dorsale appenninica e più in generale sui rilievi cadranno abbondanti. Alla fin fine metteremo un po' di fieno in cascina in vista della stagione secca.

Pubblicato da Alessandro Arena

