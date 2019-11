FORTISSIMI VENTI sui Mari italiani, raffiche oltre i 100 km orari

Sarà una settimana dal meteo decisamente tempestoso nei nostri mari: un profondissimo minimo di bassa pressione incentrato tra il canale di Sicilia e l'alta Tunisia in spostamento verso il Tirreno centrale condizionerà il tempo per un paio di giorni, portando furiose raffiche di vento di scirocco in alcune regioni del Sud Italia.

Le aree più colpite saranno la Sicilia, la Calabria, la Basilicata e la Puglia, quindi possiamo dire principalmente l'area Ionica.

Non sono esclusi fenomeni meteo di forte intensità anche altrove, con nubifragi e temporali sparsi, ma il clou del maltempo dovrebbe essere in una prima fase nel basso Tirreno e successivamente attorno al Mar Ionio.

Fortissime raffiche di vento stimate dai nostri modelli LAM: una vasta area del Sud Italia e delle Adriatiche sarà interessata da venti tempestosi a cavallo di martedì e mercoledì.

Nelle cartine sono raffigurate le raffiche previste tra lunedì e mercoledì: come si può notare, i venti saranno veramente fortissimi (superiori a 100 km/h) e le onde molto alte, anche superiori a 5 metri.

Come al solito, invitiamo I lettori delle suddette aree interessate a rimanere attenti ai dettami della protezione civile, l'unico Ente Nazionale che può adibire allerte meteo regionali.

