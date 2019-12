Fine d'anno tra FREDDO e MOSTRUOSO ANTICICLONE: colossale ribaltone

L'Italia sarà terreno di disputa fra i due contendenti, da una parte una corrente d'aria fredda artica e dall'altra l'anticiclone che si avvarrà di un respiro caldo sub-tropicale. Questi due protagonisti daranno vita ad una battaglia meteo senza esclusione di colpi nel periodo post natalizio.

Sarà una vera lotta tra titani, come mostrano le proiezioni dei centri meteo di calcolo. In una prima fase sarà l'anticiclone a prevalere e prendere il sopravvento. Le feste di Natale stanno trascorrendo con temperature un po' ovunque sopra la media, per l'effetto del crescente dominio anticiclonico.

Sarà ancora un "non inverno", in linea con quello è stato finora il mese di dicembre 2019 non solo in Italia, ma anche in gran parte dell'Europa. L'Italia in questo frangente tenderà a trovarsi lungo il ramo destro dell'anticiclone e per questo ci sarà ancora lo scorrimento di correnti settentrionali.

Fin dal 26 dicembre questa circolazione da nord andrà man mano a traghettare masse d'aria più fresca dal Nord Europa, fino all'ingresso più incisivo di un impulso artico alla fine del 27 dicembre. In questo frangente ci sarà un parziale arretramento ad ovest dell'anticiclone a favorire l'irruzione nordica.

La traiettoria della colata artica rimane incerta, ma sembra che l'obiettivo principale sarà rappresentato dall'area balcanica. I massimi dell'anticiclone si posizioneranno tra Europa Centrale e Danimarca e lungo il corridoio orientale dell'anticiclone si insinuerà l'aria più fredda a colpire in parte anche l'Italia.

L'impulso freddo entrerà poi più deciso attraverso venti nord/orientali verso il medio-basso versante adriatico e il Sud. Non sarà un raffreddamento eccezionale, ma almeno su queste zone le temperature scenderanno un po' sotto la media. Il Nord-Ovest e la Sardegna rimarranno del tutto ai margini.

Questa irruzione fredda raggiungerà il culmine tra il 29 ed il 30 dicembre, ma l'anticiclone non si darà per vinto e sembra aver tutte le intenzioni di tornare verso l'Italia tra San Silvestro e Capodanno, dando una spallata all'irruzione fredda, respingendola verso l'Europa Sud-Orientale.

Meteo WEEKEND, braccio di ferro tra Anticiclone e aria POLARE

Meteo di Gennaio, come sarà... tra anticicloni e incursioni fredde

Trend meteo gennaio-febbraio 2020: farà FREDDO o saranno MITI? Le news

E se le il 2020 si aprisse GELIDO e NEVOSO? La parola ai Centri Meteo

Pubblicato da Mauro Meloni

