EVOLUZIONE METEO: mite e calmo, NOVITÀ dal 18

Il meteo della settimana entrante sarà ancora caratterizzato da stagnazione atmosferica e stabilità praticamente assoluta. Come già accennato, gli unici disturbi saranno esclusivamente al Sud, in particolare tra Sicilia e Calabria, con qualche piovasco e qualche rovescio qua e là, in un contesto comunque sicuramente non freddo.

Altrove, come già annunciato, vigerà l'alta pressione, senza alcun disturbo particolare, perlomeno fino a venerdì.

Possibile NOVITÀ dal 18: un'attiva ciclogenesi potrebbe interessare il Mediterraneo, con fenomenologia tutta da decifrare. Per ora limitiamoci a trattare di un possibile netto cambiamento del regime atmosferico.

Meteo 7 Giorni: ANTICICLONE e INVERNO ancora lontano, ma novità in vista

Da sabato, però, potrebbe esserci un vero e proprio cambiamento, grazie a una importante saccatura che potrebbe riuscire a entrare su Mediterraneo, dando strada ad una fase meteo piuttosto piovosa.

Tutti i modelli sono concordi nel vedere un cambiamento, per adesso la discrepanza sta DOVE si collocherà il minimo di bassa pressione e al tempo stesso dove le correnti meridionali riusciranno a impattare con maggiore forza, scaricando notevoli quantità di pioggia.

Per adesso fermiamoci qui, senza entrare in dettagli previsionali specifici che potrebbero poi essere disattesi, poiché l'importante è che questa lunga fase meteo piatta e asciutta di gennaio possa finalmente volgere al termine, magari con un maggiore dinamismo atmosferico e qualche sorpresa bianca anche a quote piuttosto basse.

