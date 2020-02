Evoluzione METEO Italia: mite, poi CAMBIAMENTO

In settimana è previsto l'arrivo di una fase meteo fredda e abbastanza piovosa: questo potrebbe essere un primo segnale di cambiamento, anche perché oramai la stasi anticiclonica comincia a essere preoccupante.

Sappiamo bene che vi sono alcune regioni d'Italia, in particolare nel Meridione, dove la situazione idrica comincia a essere piuttosto seria, soprattutto in vista della lunga estate calda tipica del Sud Italia.

La cartina mostra la fase meteo perturbata prevista per il nostro paese tra martedì e giovedì: non possiamo ancora parlare di svolta o cambiamento, proprio perché per adesso è una situazione singola, ma sono possibili nel medio termine anche altre fasi piovose.

Senza andare troppo nei dettagli a lunga scadenza, cominciamo a dire che l'anticiclone comincia a perdere colpi, anche se a inizio settimana ci sarà una fase meteo estremamente mite, soprattutto sul Nord-Ovest italiano, a causa di possibili venti di caduta di favonio locali sul Piemonte, i quali potrebbero portare un'altra giornata ancora sopra i 20 gradi, esattamente come è successo proprio all'inizio del mese, con massime addirittura di 27 gradi.

Qualche pioggia a cavallo di mercoledì e giovedì: certamente è un inizio, ma non è risolutore della grave crisi idrica presente. Servono conferme nei prossimi periodi. Sui rilievi cadrà la neve, ma su ciò saremo più precisi nei prossimi giorni.

Come già detto, febbraio chiuderà con delle anomalie veramente molto importanti, ma per adesso ci interessa sapere se si sblocca la situazione delle piogge, poiché abbiamo assolutamente bisogno di fasi meteo piovose per molte zone d'Italia.

