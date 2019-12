Evoluzione METEO Centro-Sud: prima INSTABILE poi MITE

Il meteo per le regioni centrali e quelle meridionali continuerà a essere piuttosto instabile per alcuni giorni: una moderata fase di maltempo (intensa sulle regioni tirreniche), con piogge e temporali, condita anche da venti piuttosto intensi e temperature sotto le medie interesserà le regioni citate sopra fino al weekend.

Intensa fase di maltempo per alcune regioni del Meridione tirrenico per la giornata di venerdì.

Maltempo residuo su Sicilia e Calabria per sabato, migliora domenica.

Per settimana prossima, invece, ci aspettiamo una fase meteo piuttosto mite, a causa della risalita di masse d'aria dal Nord Africa, le quali condurranno aria decisamente tiepida e stabile per alcuni giorni.

Dopo il weekend arriva un periodo molto mite per qualche giorno, il quale potrebbe essere bruscamente interrotto da un'intensa depressione mediterranea che potrebbe svilupparsi a metà della prossima settimana: maggiori dettagli a breve.

Successivamente, però, si intravede l'arrivo di una profonda ciclogenesi mediterranea, la quale potrebbe condizionare pesantemente il meteo per alcuni giorni, ma per adesso non entriamo in dettagli particolari.

Soffermiamoci, invece, sul maltempo di questi giorni (anche intenso, localmente) e sull'impennata termica che ci sarà a partire da domenica.

Pubblicato da Davide Santini

