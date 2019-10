EVOLUZIONE METEO: aree cicloniche con MALTEMPO

Dopo questa fase fredda che sta interessando il nostro paese, ritornerà un tipo di meteo di stampo prettamente autunnale.

Enorme area di maltempo, coinvolta anche l'Italia.

Un minimo di bassa pressione e di geopotenziale si isole era appena a ovest del nostro paese, facendo incanalare umidità e venti di libeccio per alcuni giorni.

Ne conseguirà che il meteo si farà decisamente piovoso ancora una volta per quelle regioni già toccate da alluvioni nel mese di ottobre, ovvero Nord-Ovest, Alta Toscana, in parte il Nord-Est e la Sardegna, mentre saranno possibili fenomeni soprattutto sulle aree tirreniche, le quali potranno ricevere piogge e temporali di moderata intensità ma non prolungati.

Piogge diffuse su Nord e Tirreniche, quasi assenti all'estremo Sud e sulle Adratiche.

Per tutto il resto d'Italia, invece, ci saranno delle precipitazioni piuttosto occasionali, se non addirittura quasi del tutto assenti.

Le uniche zone d'Italia che invece rimarranno praticamente all'asciutto saranno le meridionali adriatiche: Basilicata, Puglia, Molise e Abruzzo sono le quattro regioni che potrebbero ricevere veramente poco.

In queste aree, per giunta, si aggrava anche lo stato di salute dei terreni e pertanto la siccità avanza inesorabile.

Purtroppo, una configurazione meteo come quella prevista, taglierà l'Italia in due parti, all'angolo estremo nord-occidentale ricco di piogge e quello sud-orientale senza precipitazioni.

