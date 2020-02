Evoluzione METEO: a quando una fase piovosa

Siamo in un periodo decisamente avaro di piogge, poiché le fasi meteo perturbate sono particolarmente latitanti oramai da parecchio tempo.

Per quanto riguarda il Nord Italia, qualche rapido fronte perturbato c'è stato soprattutto al Nord-Est e in Emilia Romagna, al Centro Italia le piogge sono state abbastanza frammentarie ma presenti su Toscana e Lazio, mentre al Meridione la situazione comincia a essere particolarmente preoccupante. Se da un lato non si intravedono ancora una volta fasi meteo piovose, da quell'altro la preoccupazione per i mesi a venire comincia a crescere: al Sud in regioni ad esempio come Calabria e Sicilia gennaio dovrebbe essere un mese molto piovoso, così come febbraio, mentre in diverse località non arriviamo a 10 mm in un mese e mezzo, praticamente oltre il 90 percento in meno di quello che dovrebbe piovere.

Tendenza meteo a cavallo di lunedì e martedì. Come si può notare, ci sarà una fase di maltempo, ma sarà molto breve e non certo risolutrice della grave siccità del Meridione, soprattutto insulare.

La situazione purtroppo risulta drammatica in vista dell'estate, poiché se non ci sono adeguate scorte idriche in profondità la situazione non può che peggiorare.

Anche andando a vedere nelle tendenze meteo a medio e lungo termine, purtroppo non sono previste delle saccature o delle gocce fredde in grado di risanare il deficit idrico, perlomeno nel Meridione.

Meteo Italia: ANTICICLONE e CALDO primaverile. Vediamo quanto durerà

Pubblicato da Davide Santini

