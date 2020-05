EVENTO METEO storico di CALDO tra pochi giorni: picchi di 40 gradi

In questo periodo di formidabili contrasti, le sorprese meteo non finiscono mai. Così, dopo il ritorno d'inverno su parte d'Europa, nel corso della nuova settimana l'anticiclone subtropicale tornerà e trainerà con se masse d'aria roventi, con la complicità di una nuova depressione in formazione sulla Penisola Iberica.

Ci avviamo quindi verso un'ondata di caldo dal sapore davvero estivo. Non manca l'abitudine alle prime invasioni di caldo africano intenso nel mese di maggio. Risale ad appena cinque anni fa un'ondata di caldo estremo su parte dell'Italia.

Meteo 7 Giorni: prima il MALTEMPO al Nord, poi ondata di CALDO INTENSO

Le temperature raggiunsero picchi persino oltre i 40 gradi. A conferma dell'evento straordinario, si era avuta una scia di record molto significativi: il più eclatante fu quello stabilito da Catenanuova (Sicilia), con ben +41.9°C misurati il 7 maggio 2015. I 40 gradi si superarono anche in Sardegna.

Ebbene, anche stavolta rischiamo di raggiungere con molto anticipo i primi 40 gradi a maggio. Le proiezioni dei modelli di previsione meteo non lasciano spazio a dubbi sull'intensità feroce dell'ondata di caldo attesa fra il 13 e il 16 maggio.

Meteo lunedì 11, maltempo con possibili NUBIFRAGI al Nord. Aree più colpite

Definire una fornace sahariana quanto ci attende non è assolutamente un'esagerazione, se venissero confermate le ultime proiezioni che mostrano isoterme a 1500 metri fino addirittura a 26-28 gradi su parte del Sud e delle Isole Maggiori.

Si rischia di stracciare il record di termica più alta a maggio, detenuta da Trapani con una +26°C a circa 1500 metri di quota, e pertanto potrebbero fioccare anche i record di temperatura al suolo. Di sicuro, le temperature supereranno ampiamente i 30/32 gradi, a parte le aree costiere esposte al vento dal mare.

METEO EUROPA, sta per crearsi burrascoso PUTIFERIO per arrivo d'ARIA POLARE

Viceversa, picchi termici particolarmente elevati, localmente anche superiori ai 38 gradi, si potranno misurare soprattutto in Sicilia sulla fascia tirrenica e sulla Piana di Catania, specie se dovessero realizzare le giuste condizioni di componente favonica di un vento sahariano già molto caldo in partenza.

Il caldo intenso, con punte oltre i 35 gradi, colpirà anche la Sardegna, la Puglia e la Calabria. Il clima si farebbe estivo anche sul Centro Italia, con punte di almeno 30 gradi raggiungibili anche a Roma e Firenze. Le regioni del Nord dovrebbero rimanere più ai marini di questa potente ondata di calore.

Seconda metà di MAGGIO a picco: altro che Estate...

Questa rimonta anticiclonica africana così virulenta avrebbe però caratteristiche tipicamente dinamiche, quelle di una fase prefrontale calda che precederebbe un peggioramento atteso nel successivo weekend, su cui avremo modo di tornare nei prossimi aggiornamenti.

Temperature massime estreme sino al 16 maggio 2020 per i capoluoghi italiani

Gravissime INSIDIE nella seconda metà di maggio

Cosenza 38°C

Palermo, Andria 36°C

Benevento, Caltanissetta, Foggia, Ragusa, Barletta 35°C

Trani 34°C

Vibo Valentia 33°C

Caserta, Enna 32°C

Potenza, Trapani, Avellino, Salerno, Agrigento 31°C

Bari, Messina, Campobasso, Isernia, Frosinone, Lecce, Roma, L'Aquila, Napoli, Terni 30°C

Matera, Reggio di Calabria, Catanzaro 29°C

Brindisi, Taranto, Latina, Ascoli Piceno, Firenze, Rieti 28°C

Arezzo, Olbia, Viterbo, Catania, Forlì, Grosseto, Lucca, Macerata, Ravenna 27°C

Pescara, Prato, Tortolì, Siena, Siracusa, La Spezia, Cesena, Crotone, Sanluri, Bologna, Pistoia, Reggio nell'Emilia, Pesaro 26°C

Perugia, Villacidro, Modena, Oristano, Parma, Rimini, Urbino, Carrara, Pisa, Sassari, Nuoro, Trieste, Ancona, Ferrara, Mantova, Tempio Pausania, Chieti, Teramo, Vicenza, Cagliari 25°C

Carbonia, Rovigo, Genova, Iglesias, Savona, Verona, Brescia, Milano, Monza, Livorno, Padova, Lanusei, Massa, Bolzano, Cremona, Como, Trento 24°C

Treviso, Imperia, Piacenza, Alessandria, Fermo, Novara, Venezia, Verbania, Pavia, Lecco, Asti, Lodi, Bergamo, Pordenone, Vercelli, Torino 23°C

Aosta, Varese, Gorizia, Udine 22°C

Sondrio 21°C

Biella, Belluno 20°C

Cuneo 19°C

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

TUTTE LE ALTRE LOCALITÀ ED I BOLLETTINI METEO

- Previsioni meteo ITALIA ed tutto il Mondo

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina