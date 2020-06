ESTATE mostra i muscoli, canicola in aumento ma in arrivo alcune insidie

Non solo l'Italia, ma gran parte dell'Europa Centro-Occidentale è alle prese con la notevole rimonta del campo di alta pressione che tende ad espandersi anche molto a nord, fino a raggiungere la Penisola Scandinava.

Cambia pertanto lo scenario in modo drastico sul Vecchio Continente, dopo un giugno che era stato finora a dir poco tormentato. L'anticiclone si avvale del contributo di correnti calde d'estrazione nord-africana che investono più direttamente l'Europa Occidentale.

METEO Italia: decolla l'estate con sole e caldo. Ancora qualche TEMPORALE

L'aria calda riesce a farsi sentire in parte anche sul Mediterraneo Centrale e sull'Italia, dove le temperature sono in ulteriore aumento verso picchi fino a 34 gradi in alcune località del Centro-Nord. Il caldo risulta particolarmente avvertito, trattandosi della prima ondata di calore della stagione.

Qualche disturbo si manifesta ancora sul nostro Paese e deriva dal fatto che l'Italia si trova lungo il fianco destro dell'anticiclone. Deboli infiltrazioni d'aria fresca in quota sono all'origine di qualche nota instabile all'estremo Sud, sull'Appennino Meridionale.

Va inoltre tenuto d'occhio un nuovo vortice d'aria fresca, ora sulla Polonia e che tenderà a scivolare verso sud, avvicinandosi così all'Italia Settentrionale. L'instabilità tornerà così protagonista a partire dalle Alpi e dalle regioni di Nord-Est.

Ritroveremo così temporali pomeridiani, principalmente in montagna. Qualche effetto si avvertirà anche sulle temperature, che mostreranno un leggero calo proprio sul Nord Italia. Il caldo continuerà sul resto della Penisola.

I disturbi all'anticiclone proseguiranno anche negli ultimi giorni della settimana, quando sulle Alpi si genereranno imponenti nubi cumuliformi che sfoceranno in qualche temporale pomeridiano soprattutto a ridosso del settore centro-orientale. Isolati acquazzoni andranno messi in conto anche in Appennino.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

