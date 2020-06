Estate e CALDO AFRICANO: è tutto pronto per l'arrivo della canicola

L'attesa è finita: dopo settimane di meteo turbolento, caratterizzato peraltro da temperature spesso sotto la media, finalmente l'estate sbarca in grande stile sull'Europa e sull'Italia, proprio in coincidenza con l'avvio della bella stagione dal punto di vista astronomico.

Un ultimo impulso d'aria fresca in quota sta arrecando disturbo sull'Italia, con una temporanea nuova accentuazione dei temporali diurni che vanno ad interessare in modo più vivace le aree interne e montuose del Centro-Sud.

Il campo d'alta pressione è atteso in deciso rafforzamento da inizio settimana sull'Europa Occidentale, dove si avvarrà di un crescente supporto di matrice subtropicale. I massimi di geopotenziale, nel corso dei primi giorni della settimana, s'insedieranno tra Francia, Spagna e Alpi Occidentali.

Gli effetti di questa spinta anticiclonica si faranno sentire, da subito, sul Nord Italia e sui versanti tirrenici. Le regioni meridionali e i versanti adriatici, pur godendo dell'espansione del promontorio anticiclonico, saranno in una prima fase ancora alle prese con lievi infiltrazioni fresche in arrivo dall'Est Europa.

Già in avvio di settimana la colonnina di mercurio salirà ulteriormente in modo significativo in Val Padana, oltre che su aree interne di Toscana, Umbria e Lazio. Nelle ore più calde le temperature, su queste zone, raggiungeranno punte di 31-32 gradi, con isolati picchi anche superiori.

Questa prima ondata di caldo, tutto sommato moderata, dovrebbe toccare l'apice entro mercoledì, con punte massime più alte di 33-34 gradi in Val Padana e Toscana. Il caldo si farà sentire forte anche in Sardegna, con picchi prossimi ai 35 gradi sulle valli interne del versante occidentale.

La settimana dovrebbe proseguire poi ancora all'insegna del caldo, sebbene ci sia da valutare la possibile insidia di un nucleo instabile in avvicinamento dall'Europa Nord-Orientale verso l'Italia Settentrionale. Poi già nel weekend il caldo tornerebbe con più forza, a causa di una più marcata fiammata africana.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

