Esclusiva ULTIMISSIMA dal Centro Meteo americano sino 15 Giugno

In una visione d'insieme delle proiezioni appena pubblicate dal Centro Meteo americano per l'Europa, rileviamo parecchie novità, e debbo dire anche a sorpresa. Alcune seguono le tracce indicate dal Centro Meteo europeo, ma il trend che viene prospettato è complessivamente diverso.

RAFFICA DI PERTURBAZIONI

Osservando l'insieme della previsione, notiamo che se verso il nord Europa tenderanno a prevalere le Alte Pressioni con meteo quasi estivo, nel Mediterraneo centrale, la Spagna ed anche l'Europa centrale, potremmo avere una situazione opposta, per l'anomalo abbassarsi di latitudine del flusso oceanico di aria umida foriera di perturbazioni.

PRECIPITAZIONI

Nei prossimi 45 giorni, il Centro Meteo americano prospetta piogge superiori alla media, anche se non eccessivamente, in quanto Maggio è un periodo piovoso per l'Italia centro settentrionale e l'Europa centrale, però lo è decisamente meno per il Sud Italia e la Spagna, dove si avrebbero piogge sopra la media.

Il picco massimo di pioggia è previsto nelle Alpi centro orientali e quelle della Lombardia, con valori tra i 300 ed i 500 mm in un lasso temporale di un mese e mezzo.

Sarebbero valori non sono così anomali come si potrebbe credere per un periodo piovoso alpino.

TEMPERATURE

In Italia si avrebbero valori termici tra la media e appena sotto la norma. Ciò probabilmente per effetto della persistenza di cieli nuvolosi, di lunghi periodi con pioggia e temporali.

Ma attenzione, ciò non significa di certo che non ci saranno ondate di caldo, ma neppure periodi sotto la media. Le proiezioni a 46 giorni non individuano i brevi eventi meteo estremi, ma tracciano una linea di tendenza generale.

Quindi, ci potrebbero essere periodi caldi e freddi. E comunque, queste previsioni andranno confermate.

CONCLUDENDO

Il periodo che ci attende sino a metà del mese di Giugno ci trascinerà verso l'Estate 2020. Tutte le proiezioni la prospettano calda, ma questa non è più una novità.

Quel che più preoccupa, però sono le ondate di calore esplosive, ovvero quelle che in pochi giorni innalzano i termometri a dismisura, mantenendo la calura anche nelle ore notturne, e per giorni e giorni. Tali eventi meteo non sono prevedibili con ampio anticipo.

Un cenno al meteo estremo: a causa dei marcati contrasti termici, anche quest'anno avremo ben presto a che fare con temporali di una certa intensità, che si sovrapporranno alla grande calura estiva.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Federico De Michelis

