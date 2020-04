Ecco SECONDA PERTURBAZIONE, forti TEMPORALI al Nord: fine aprile turbolento

Non c'è tregua sull'Italia, dove le condizioni meteo si mantengono caratterizzate da forte dinamicità per l'influenza di una profonda depressione atlantica centrata sulle Isole Britanniche. A breve distanza dall'ultima perturbazione, un nuovo fronte sta entrando in azione su parte dell'Italia.

Il sistema frontale, sempre incanalato nello stesso corridoio di correnti oceaniche dove è transitata la precedente perturbazione, ha raggiunto le regioni nord-occidentali e nelle prossime ore si propagherà anche al Nord-Est, con possibili precipitazioni di forte intensità.

Meteo 7 Giorni: instabile sino al ponte del 1° Maggio, rovesci e temporali

Ci sarà così una nuova fase di piogge e temporali anche di un certo rilievo, che andranno a coinvolgere principalmente le regioni settentrionali soprattutto a ridosso delle aree alpine e prealpine. Piogge e rovesci colpiranno anche la Liguria centro-orientale, soprattutto le zone d'entroterra.

I fenomeni assumeranno prevalente carattere temporalesco e saranno innescati dall'intrusione di aria più fredda in quota. Saranno le aree prealpine centro-orientali e localmente le alte pianure della Val Padana a risentire dei temporali più forti, localmente accompagnati anche da grandine e colpi di vento.

Settimana da "Atlantico SCATENATO", soprattutto al Nord

La perturbazione non sortirà però effetti sul resto d'Italia, grazie alla parziale tenuta dell'anticiclone. Le nubi aumenteranno tra pomeriggio e sera soprattutto sul Centro Italia, ma si tratterà di addensamenti improduttivi. Qualche piovasco o rovescio è atteso solo sull'Alta Toscana.

Non promette nulla di buono per il Nord Italia nemmeno l'evoluzione meteo per il primo maggio, con un nuovo fronte freddo ancora destinato alle Alpi e con sconfinamenti di fenomeni temporaleschi verso le alte pianure del Nord Italia.

Scenario invariato al Centro-Sud, con prevalenti schiarite a parte una certa variabilità in Appennino e sulle regioni del Basso Tirreno, con qualche locale piovasco. Nel weekend l'anticiclone proverà ad espandersi sull'Italia e favorirà un rialzo termico sopratutto al Nord.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

