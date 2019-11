E' tutta fuffa meteo...

Freddo, no forse caldo, forse piove o magari ci sarà il sole. Previsioni meteo tra le più disparate e sapete per quale motivo? Perché quando i modelli fisico matematici perdono la bussola, o comunque faticano a trovare la retta via - per ovvie ragioni, visto il periodo - non si sa che pesci pigliare.

Attenzione però, perché non è poi così vero che dalle mappe non sia possibile evincere una direzione. La direzione, questo è il nostro parere, c'è e verrà percorsa. Poi sì, ci potranno essere delle deviazioni com'è giusto che sia, ma la parole d'ordine degli ultimi giorni è soltanto una: autunno.

Il vero autunno, quello che abbiamo definito autunno con la "a" maiuscola. Perché se fosse vero il contrario onestamente dovremmo preoccuparci un po'. Ottobre è stato avaro di piogge, eccezion fatta come ben saprete per Piemonte, Liguria e alcune aree della Lombardia. Ma il resto d'Italia. Il nulla più assoluto, o quasi.

Troppo poco per poter parlare di vero autunno e vogliamo parlare delle temperature? Eccessivamente alte. Ecco, questa sì che è fuffa meteo, al pari delle previsioni da "circo". Andate a chiedere agli abitanti dell'Europa orientale per vedere cosa vi rispondono. Probabilmente, anzi sicuramente, saranno d'accordo con noi nel sostenere che l'autunno ha latitato. Almeno sinora.

Badate bene, siamo oltre metà stagione. Se considerate la stagione dal punto di vista del calendario meteorologico c'è poco da girarci intorno. L'Autunno ha latitato. Poi sì, così come in Italia ci sono state delle aree del vecchio continente che hanno ricevuto piogge abbondanti. Così come negli ultimi giorni sentiamo parlare pure di freddo (in Scandinavia).

Ma spesso ci si dimentica che il vero autunno è sinonimo di Oceano Atlantico ed allora nelle mappe di previsione c'è, l'Atlantico c'è. C'è e dovrebbe farsi sentire fin da oggi, ancor di più nei prossimi giorni quando con ogni probabilità vedremo le vere perturbazioni oceaniche sbarcare sul nostro paese portando finalmente piogge diffuse, intense e localmente persistenti.

Tutto il resto, lo ripetiamo, è fuffa meteo. Tutto il resto non conta, quel che conta in questo momento è che l'autunno entri in scena prepotentemente.

Pubblicato da Alessandro Arena

