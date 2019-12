Dicembre col meteo TURBOLENTO al Sud Italia

È un mese di dicembre col meteo particolarmente turbolento al Sud Italia: in particolare, in area tirrenica il maltempo si è proposto con grandissima frequenza e al tempo stesso è stato condito spesso da ventilazione molto sostenuta.

Abbiamo avuto ben due burrasche di vento particolarmente violente su Sicilia, Calabria e Campania, ma anche in Sardegna ci sono state delle mareggiate molto estese.

Il meteo continuerà a proporre una spiccata instabilità, con temperature piuttosto miti ma clima spesso tempestoso.

Ancora forte maltempo al Meridione tirrenico e in parte ionico.

Quando ci sarà una fase meteo più stabile anche per il Meridione? I nostri lettori di tale area non dovranno attendere a lungo, poiché proprio per settimana prossima è in arrivo un anticiclone di matrice subtropicale, il quale culminerà tra la vigilia e Santo Stefano, coinvolgendo appieno le festività.

Anticiclone di Natale: clima molto mite al Sud, possibile variazione del tempo attorno al 27.

Data la sua matrice di origine africana, le temperature saranno decisamente sopra media e il clima sarà decisamente primaverile: ci sarà quindi un po' di tregua dal maltempo per le regioni del Sud.

Quando arriverà l'inverno anche per tale area geografica? Per adesso non sciogliamo la prognosi, è possibile per gli ultimissimi giorni dell'anno un affondo freddo da nord-est, ma la traiettoria è ancora tutta da decifrare. Invitiamo pertanto i lettori a seguire i nostri aggiornamenti meteo quotidiani.

