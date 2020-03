Dal SUPER ANTICICLONE al grande COLPO DI CODA dell'inverno

Marzo promette un andamento meteo davvero schizofrenico: dopo l'accelerazione verso una primavera precoce si potrebbe avere una pesante battuta d'arresto che ci riporterebbe verso l'inverno. E' anche improprio parlare di colpo di coda dell'inverno, considerando che quest'anno l'inverno non si è mostrato.

Il freddo tardivo giungerebbe verso l'equinozio di primavera. In passato era successo anche nel marzo 2007 ed anche in quell'occasione si veniva da un inverno, quello 2006-2007, davvero anomalo e caldo come quello di quest'anno.

Meteo Marzo con rischio COLPO di GELO dalla Russia

In attesa di questo potenziale importante calo termico, ci sarà da trascorrere ancora giornate dal sapore primaverile. A dire il vero, in questo weekend sta affluendo aria più fredda al seguito di una perturbazione, ma già domenica si osserverà una nuova rimonta dell'anticiclone a riportare il bel tempo al Centro-Nord.

Lo scenario di meteo stabile si rafforzerà infatti ad inizio settimana, quando osserveremo una pronta risalita delle temperature di nuovo verso valori primaverili. Inside potranno aversi sulle regioni più occidentali, per via di un nuovo fronte atlantico associato ad una saccatura attesa affondare sulla Penisola Iberica.

Attenzione attenzione, l'INVERNO si potrebbe svegliare!

La depressione iberica non avrà infatti modo di raggiungere l'Italia, proprio per via dell'opposizione dell'anticiclone. Il campo di alta pressione si consoliderà ulteriormente verso metà settimana e tutta l'Europa Centro-Meridionale sarà sotto l'egemonia anticiclonica.

Il tempo sull'Italia si presenterà stabile e soleggiato, con temperature in ulteriore aumento e su valori pienamente primaverili. Proiettandoci oltre, nella seconda parte della prossima settimana l'anticiclone punterebbe più a nord, con massimi di pressione che si porterebbero fra Regno Unito e Islanda.

Inizierebbe così un cambio di circolazione propizio verso una prevista discesa d'aria fredda verso il Vecchio Continente a partire dal 19-20 marzo, con possibili riflessi anche sull'Italia dove tornerebbe un clima pienamente invernale.

E' presto per ipotizzare la traiettoria con la quale la colata artica colpirebbe l'Italia. Bisognerà vedere l'entità di questa eventuale irruzione fredda, che potrebbe portare un vero colpo di coda invernale soprattutto al Nord, in Sardegna ed in parte sulle regioni centrali, specie i versanti adriatici.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

