CROLLO TERMICO imminente: dov'è l'ESTATE? Ancora non ci siamo

Cosa sta per succedere? Beh, per gli amanti della meteorologia stanno per accadere cose molto interessanti. Quali sono queste cose? Parlando di condizioni meteo climatiche estive, perché di questo si parla da giorni, una brusca interruzione.

La fase di bel tempo che stiamo commentando, tra l'altro non senza qualche intoppo temporalesco in alcune zone d'Italia, è dovuta all'Alta Pressione delle Azzorre e diciamola tutta, avremmo desiderato che restasse per più tempo. Ma purtroppo, è un fatto statisticamente assodato ormai, l'Alta delle Azzorre è diventata una struttura anticiclonica "rara". In passato era colei dupatata a regalarci la splendida Estate mediterranea, ora non lo è più.

Meteo al 31 Maggio: Italia non protetta da ANTICICLONE, TEMPORALI a più riprese

Ora, lo sappiamo, l'attore principale delle nostre estati è diventato l'Anticiclone africano e sappiamo quanto ci faccia soffrire. Ne abbiamo avuto un assaggio anche recentemente, soprattutto l'hanno avuto nell'Europa sudorientale.

Ma l'argomento dell'articolo è un altro. Parliamo degli intoppi, degli ostacoli che dovrà affrontare l'Estate fin dal suo esordio meteorologico (fissato il 1° giugno). Sì, perché anche se il fresco arriverà a stretto giro a quanto pare ha tutta l'intenzione di permanere a lungo. Si isolerà un'ampia circolazione fresca tra l'Europa settentrionale e l'Europa orientale, con ripercussioni evidenti anche sul Mediterraneo.

Italia tra l'ANTICICLONE e una SACCATURA, temperature caleranno. I dettagli

La mappa che vedete si riferisce alle anomalie termiche per dopodomani, ovvero per la giornata di mercoledì. Ecco, appunto, potete notare voi stessi la portata della circolazione fresca su tutta l'Europa orientale e in espansione sulle nostre regioni. Le diminuzioni termiche saranno rilevanti, andremo difatti al di sotto delle medie stagionali di 5-6°C su gran parte del Centro Sud, di 2-3°C al Nord (ovest in particolare), alto Tirreno e Sardegna.

Queste anomalie, come detto, dovrebbero proseguire anche successivamente ovvero nella prima settimana di giugno. Per ora è un'ipotesi evolutiva, che andrà suffragata da ulteriori elementi (parliamo ovviamente della view per giugno, non per questa settimana). Quindi, alla fin fine, gli intoppi ci saranno eccome. Fin da subito...

ESTATE flop? TEMPERATURA in caduta libera, TEMPORALI

