Corsa contro il tempo, la FURIA ESTATE non attende

Dobbiamo sbrigarci, dobbiamo sperare che le piogge possano cadere abbondanti - senza esagerazioni meteo - in questo mese di maggio. Poi chissà, potrebbe piovere anche a giugno, luglio e agosto, questo non lo sappiamo, ma non possiamo confidare nella sorte e nella volontà della natura.

Dobbiamo sperare che maggio possa portarci ulteriori riserve idriche, perché in alcune regioni d'Italia non è che la situazione sia così rosea. Su alcune regioni la pioggia è caduta, lo sappiamo, anche troppa rispetto a quanto dovrebbe caderne in questo periodo dell'anno (ci viene in mente la Sardegna).

Ricorderete i mesi di maggio 2019 e 2018: cadde tantissima pioggia, soprattutto dopo periodi prolungati di siccità. Quest'anno sta andando diversamente, quest'anno come detto ci sono alcune regioni dove la pioggia caduta è stata tanta altre dove invece è stata poca e dove tra l'altro si viene da un Inverno avaro di neve.

La neve, appunto, è una risorsa idrica imprescindibile e sulla dorsale appenninica mai come l'Inverno scorso se n'è vista poco o nulla. Ma dobbiamo dirvi che siamo in buona compagnia, avrete sicuramente letto alcuni approfondimenti che citavano condizioni di preoccupante siccità in altre Nazioni europee come ad esempio la Germania. Così come saprete che sull'Europa occidentale sono state registrate, negli ultimi giorni, temperature da far impallidire la piena estate.

Purtroppo, è un dato di fatto, l'Anticiclone africano si è già portato a ridosso del Mediterraneo e sta arrivando precocemente. Dobbiamo preoccuparci? Un po' sì, perché il fatto che sia così vicino a noi potrebbe voler dire che l'Estate è imminente. Più di quanto dica il calendario meteorologico, ancor di più di quanto reciti il calendario astronomico.

Ecco perché abbiamo necessità di pioggia ed ecco perché se realmente dovesse subentrare un peggioramento a metà maggio, un vero e proprio cambiamento di trend, sarebbe importantissimo. Per poter passare un'Estate serena abbiamo bisogno di altre precipitazioni, subito.

Pubblicato da Alessandro Arena

