CICLONI senza tregua, ancora MALTEMPO a ripetizione sull'Italia

Il maltempo ci ha preso davvero gusto! Siamo alle prese con una domenica tempestosa, nella quale burrasche e mareggiate la fanno da padrone, incentivate da un vortice ciclonico. Lo scirocco violentissimo che risale sull'Adriatico è peraltro responsabile dell'ennesima acqua alta eccezionale su Venezia.

Dopo questo scenario così burrascoso, altre situazioni perturbate caratterizzeranno anche l'avvio di settimana. L'ennesimo affondo di correnti fredde nord-atlantiche punterà il bacino centro-occidentale del Mediterraneo, dove si andrà a generare l'ennesima depressione destinata ad impattare sull'Italia.

Meteo PROSSIMA SETTIMANA, aree cicloniche a ripetizione

Avremo quindi tra lunedì e martedì nuove piogge abbondanti e copiosa neve in montagna, con ancora venti forti in rotazione in senso antiorario attorno al vortice di bassa pressione. Poi subentrerà una breve tregua e poi probabilmente una nuova depressione che condizionerà il meteo al Centro-Nord.

Mercoledì potrebbe essere una giornata di tempo più tranquillo per questa pausa interciclonica, mentre giovedì interverrà un probabile peggioramento che sarà probabilmente più acuto tra Sardegna, Nord-Ovest e regioni centrali tirreniche, con effetti tutti da valutare per i giorni a seguire.

CICLONI in serie sul Mediterraneo e sull'Italia, il MALTEMPO non molla

Insomma, l'evoluzione non promette nulla di buono per tutta la prima metà della settimana. Un novembre così ricco di perturbazioni non si vedeva davvero da tempo. Siamo passati da un estremo all'altro dopo l'ottobre decisamente secco e così poco autunnale.

In questo novembre finora il grande assente è l'anticiclone, che non sembra assolutamente in grado di interrompere questo flusso perturbato oceanico. Per l'ultima decade probabilmente non ci sarà questo maltempo così intenso dell'ultimo periodo, ma non mancheranno le perturbazioni in rapido transito.

Pubblicato da Mauro Meloni

