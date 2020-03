CICLONE in azione, con NEVE e GRANDINE sull'Italia

Immagine di repertorio, Credit iStock.

Un vortice di bassa pressione abbraccia l'Italia Centro-Meridionale, favorendo il richiamo di masse d'aria più fredde dall'Europa Centro-Orientale. La depressione si è andata ad approfondire sul Tirreno Centro-Meridionale e tende a traslare verso il Basso Adriatico.

Ne è derivato un aumento corposo dell'instabilità atmosferica su tutto il Centro-Sud, con precipitazioni anche temporalesche, più intense a ridosso della dorsale appenninica. I rovesci temporaleschi hanno anche scaricato neve, in particolare lungo i versanti esposti delle regioni centrali adriatiche.

La neve è scesa a tratti fin sotto i 1000 metri sull'Appennino Centrale, mentre inizialmente è caduta a quote più alte al Sud. Tuttavia, nelle ultime ore sono stati segnalati rovesci di neve sino attorno ai 1000 metri nei temporali che hanno colpito l'entroterra molisano, campano e la Basilicata.

I fenomeni hanno sconfinato fin sulle coste. Rovesci e temporali hanno colpito anche la Sicilia centro-orientale e nelle ore pomeridiane l'entroterra orientale della Sardegna, qui anche con violente grandinate e più in quota non sono mancate nevicate sui rilievi con accumuli al di sopra dei 1000 metri.

Sul resto d'Italia ha prevalso il bel tempo, a parte qualche sconfinamento di precipitazioni verso Toscana e Lazio. Il sole ha dominato sul Nord Italia, a parte formazione di locali rovesci a ridosso dei rilievi prealpini del Triveneto.

Il tepore è risultato piuttosto accentuato sulle pianure del Nord ed in Liguria, a causa di correnti favoniche, con picchi di 18-20 gradi. L'instabilità è esplosa come se fossimo in piena primavera, per via dei contrasti esplosivi tra il riscaldamento solare diurno e l'aria fredda in quota.

Ora il vortice ciclonico tenderà lentamente a traslare più ad est, ma continuerà ancora a condizionare il meteo sulle regioni più meridionali ove la giornata domenicale si presenterà instabile con ulteriori precipitazioni temporalesche e neve sui rilievi montuosi.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

