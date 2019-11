CICLONE irrompe sull'Italia: nuove BURRASCHE, anche l'ACQUA ALTA a Venezia

Il weekend appena iniziato sarà caratterizzato da condizioni di burrascoso maltempo sull'Italia, per l'ingresso in grande stile di un'intensa perturbazione atlantica, pilotata da una saccatura molto ben strutturata con fulcro sul Golfo di Biscaglia.

Il centro della bassa pressione si sta spostando sul Mediterraneo, con minimo che si va approfondendo tra il Golfo del Leone e le Baleari. Il vortice richiamerà intense correnti sciroccali, responsabili del maltempo che si annuncia davvero severo per il Piemonte e la Liguria.

Meteo Italia: ECCESSIVO Maltempo tra oggi e domani, poi cambia

Gli accumuli potrebbero risultare superiori ai 200 mm in 24 ore. Piogge del genere, peraltro torrenziali, potranno facilmente provocare delle pesanti criticità idrogeologiche con rischio smottamenti ed esondazioni, considerando i terreni saturi e i fiumi gonfi d'acqua.

Troppe le piogge cadute nelle ultime settimane. Ma quale sarà l'evoluzione del vortice? Non sarà solo il Nord-Ovest colpito da maltempo severo, in quanto il minimo ciclonico si muoverà verso la Sardegna per posizionarsi poi sul Tirreno Meridionale nella giornata di domenica.

ACUTO MALTEMPO IMMINENTE, nubifragi e paura alluvione Liguria e Piemonte

Questa rotta del vortice esporrà al maltempo anche le regioni tirreniche e poi soprattutto il Sud e la Sicilia. L'allarme nubifragi, per domenica, si sposterà proprio sulle regioni meridionali, con rischio di fenomeni violenti sulle aree ioniche della Calabria, della Basilicata e sul Salento.

La bassa pressione innescherà venti intensi in rotazione antioraria attorno al minimo. Per sabato i venti spireranno un po' ovunque tra sud e sud-est, in virtù del minimo sulle Baleari. L'intensità del vento sarà inizialmente maggiore sui bacini occidentali, con raffiche anche di oltre 80 km/h tra Sardegna e Tirreno.

Non mancheranno grosse mareggiate, con onde alte oltre 3-4 metri. La ventilazione di scirocco soffierà ancora domenica tra Ionio ed Adriatico, da cui sarà ancora favorita l'acqua alta su Venezia, con un possibile picco al mattino di 140 cm di marea.

