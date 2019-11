Ciclone britannico guida la svolta METEO dell'Autunno

Abbiamo archiviato Ottobre, un mese che dal punto di vista meteo climatico ha avuto ben poco di autunnale (eccezion fatta per le incredibili piogge di Piemonte e Liguria) e accogliamo novembre con ben altri propositi.

Da una decina di giorni circa si fa un gran parlare della possibile svolta, del possibile risveglio dell'autunno. Nei modelli matematici di previsione si notava, chiaramente, un consolidamento dell'attività ciclonica nord atlantica. Abbiamo parlato di Depressione d'Islanda, più in generale ci siamo soffermati sull'importanza dello sblocco circolatorio.

Meteo Italia: acuto Maltempo nel WEEKEND. Rischio Forti piogge e nubifragi

Quanto scritto emerge evidente dall'immagine satellitare di stamattina. Come consuetudine l'abbiamo rielaborata graficamente per facilitare l'individuazione di Alte e Basse Pressioni, ma stavolta siamo in grado di proporvi esclusivamente aree cicloniche. O meglio, un ciclone nord atlantico posizionato sulle Isole Britanniche.

Una struttura ciclonica talmente ampia che si estende, senza alcun problema, su gran parte del vecchio continente. Quindi anche sul Mediterraneo. Mediterraneo che, essendo ancora caldo, esalta i contrasti termici generando instabilità ovvero nubi temporalesche. Lo si evince dalle fulminazioni a ridosso di Corsica e Sardegna, laddove ci aspettiamo delle precipitazioni appunto in forma di rovescio o temporale.

Meteo sino al 7 Novembre: numerose PERTURBAZIONI con MALTEMPO e forti piogge

Attenzione però, perché è soltanto un primo assaggio di quel che accadrà nelle prossime 24 ore. Il fronte freddo avanzerà con irruenza verso est, puntando decisamente il Mediterraneo centro occidentale. Domenica, non a caso, le nostre regioni saranno colpite da un'ondata di maltempo importante, un'ondata di maltempo che a detta dei modelli matematici ad alta risoluzione potrebbe sfociare in locali nubifragi, altri temporali, grandinate, colpi di vento.

Le temperature caleranno ancora, portandosi localmente leggermente al di sotto delle medie climatiche di riferimento. Per farla breve, prepariamoci perché l'autunno inizierà a fare sul serio.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Ivan Gaddari

Inizio Pagina