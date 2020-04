CENTRO METEO europeo: previsioni Maggio 2020, la SVOLTA attesa

Il Centro Meteo Europeo, con le proiezioni sino a 46 giorni, traccia linee di tendenza che si spingono fin sino i primissimi giorni di Giugno 2020, ma l'obiettivo del nostro approfondimento è Maggio 2020.

Abbiamo scelto, nonostante siano previsioni da confermare, di analizzare esclusivamente un focus Italia, dove da mesi si manifestano imponenti anomalie climatiche. Rammentiamo la siccità invernale, le alte temperature primaverili interrotte da repentine ondate di freddo, con gelate e fortissimi venti che hanno danneggiato i raccolti.

Meteo 7 Giorni: tornano PIOGGE e TEMPORALI, fulminee novità a inizio Maggio

La Primavera è anche la stagione dei temporali, e da qualche giorno illustriamo la possibile escalation di tale fenomeno. Nel breve e medio termine ne parleremo nelle apposite rubriche, mentre qui ora vedremo l'intero mese di Maggio.

PIOGGE

Su ampia scala, il mese dovrebbe essere più piovoso della norma. Dovrebbero essere favorite al Nord Italia le aree alpine, prealpine e le aree a nord del fiume Po in Valle Padana. Mentre, stranamente potrebbe essere leggermente sfavorita la Liguria.

Le prime fiammate d'AFRICA, molto precoci

Al Centro Italia dovrebbe piovere ovunque oltre la media.

Al Sud più della media nel settore tirrenico, mentre pioverebbe meno della norma nel settore ionico e adriatico.

4 maggio e la ripresa delle attività sportive: scoppierà il CALDO

In Sicilia dovrebbe piovere più della media nel settore occidentale dell'Isola.

In Sardegna dovrebbe piovere più nel sassarese e sino ai confini del nuorese occidentale.

Meteo Italia sino all'8 maggio, subito VIOLENTO: CALDO, poi NUBIFRAGI

TEMPERATURE

Su ampia scala europea non dovrebbero essere fortissime anomalie, ciò è davvero strano a dirsi. Ed anche in Italia dovrebbe essere così, anche se dovrebbe fare più caldo rispetto alla media nel Centro Nord, mentre addirittura appena poco sotto la norma nell'estremo Sud Italia, nel sud di Sardegna e di Sicilia.

Ma attenzione, i primi 10 giorni di previsione, quantomeno sino al 4-5 Maggio, le anomalie termiche previste su ampie aree del Nord e del Centro Italia, appaiono rilevanti, anche con 4-5°C sopra la media, quindi con valori estivi.

CATASTROFE mancata ieri notte, un grosso Meteorite sfiora la Terra

La minore anomalia termica vista nel seguito, potrebbe essere un naturale difetto del modello matematico, che appiattisce la previsione di anomalie.

Come osserviamo, però dalle previsioni a più breve termine, si potrebbero avere ondate di caldo nord africano che precederanno le perturbazioni in transito sull'Italia, ciò determinerà sbalzi termici. Ma anche intrusioni di aria oceanica fredda.

Insomma, i 40°C per alcune località del Sud potrebbero esser raggiunte anche quest'anno a Maggio, mentre in altre la siccità non si attenuerà. E ancora, sulle Alpi tornerà la neve.

Meteo Italia sino al 6 maggio, prima l'AFRICA poi i NUBIFRAGI

Torniamo però al tema caldo. Nelle proiezioni disponibili con validità a sole due settimane, rileviamo il rischio di ondate di calore che potrebbero essere assai differenti rispetto a quelle che precedono le perturbazioni oceaniche. Infatti, si intravvede una bozza di anticiclone nordafricano. Questo potrebbe determinare una fortissima fase calda sull'Europa occidentale e centrale, per poi abbattersi sull'Italia.

Insomma, sarebbe troppo bello avere un mese prossimo alla media climatica.

Si avvicina il grosso asteroide che a fine mese sfiorerà la Terra

TEMPORALI

Lo abbiamo scritto varie volte, con l'arrivo di perturbazioni avremo temporali anche molto intensi. Questi ci sono stati nel passato, e si replicheranno anche nel Maggio 2020. E avremo anche le grandinate come è normale che succeda in questo periodo dell'anno.

COMPLESSIVAMENTE

In una visione d'insieme, a nostro avviso, avremo un mese più caldo della media, con temporali anche di forte intensità, e non periodi di pioggia diffusa per giorni, in quanto Maggio è un mese che precede l'Estate meteorologica, e che presenta una frammentazione del maltempo sul territorio per la presenza di nubi cumuliformi.

Coronavirus è trasportato dal particolato atmosferico, ecco cosa comporta

In sostanza, tra una località e l'altra avremo anche grosse differenze di pioggia anche in territori ristretti.

Avremo grandinate e nubifragi, e si tornerà a parlare di danni all'agricoltura per il brutto tempo, per la variabilità atmosferica ed i cambiamenti climatici. Su questo va detto che le intemperie del semestre caldo sono da sempre state causa di danni all'agricoltura. Forse in questi anni sono più frequenti.

Ci aggiorneremo nei prossimi appuntamenti.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

TUTTE LE ALTRE LOCALITÀ ED I BOLLETTINI METEO

- Previsioni meteo ITALIA ed tutto il Mondo

Pubblicato da Stefano Ferrari

Inizio Pagina