METEO ITALIA, maltempo con FORTI PIOGGE su Nord-Ovest, Toscana e Sardegna

METEO DALL'11 AL 17 OTTOBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Le condizioni meteo sono in ulteriore netto peggioramento per l'avanzata di una perturbazione da ovest, rallentata nel suo movimento dall'anticiclone di blocco presente sull'Europa Centro-Orientale. Dopo la Sardegna, forti piogge e temporali si apprestano a colpire in modo pesante il Nord-Ovest e l'Alta Toscana con possibili nubifragi.

Il maltempo è originato dall'afflusso delle correnti meridionali molto umide ed instabili, innescate da un'ampia circolazione ciclonica atlantica, che ha inglobato una depressione iberica già responsabile del violento maltempo in alcune aree di Francia e Spagna, con piogge alluvionali soprattutto sulle Baleari.

Come dicevamo, la perturbazione faticherà parecchio a sfondare verso levante, in quanto avremo un vero e proprio braccio di ferro fra la depressione sul Mediterraneo Occidentale e l'anticiclone ben strutturato più ad est. Per questo motivo, le piogge eccezionali e persistenti che hanno colpito la Sardegna sono attese abbattersi anche su parti del Piemonte, Liguria e Toscana.

MALTEMPO IN ATTENUAZIONE SUL FINIRE DELLA SETTIMANA

La lentezza della perturbazione, per il blocco anticiclonico sui Balcani, risulterà determinante nel favorire l'accanimento delle precipitazioni in alcune regioni. Basti pensare che le precipitazioni non saranno in grado di sfondare verso le regioni adriatiche, il Triveneto ed anche gran parte del Sud Peninsulare.

L'ondata di maltempo risulterà intensa, ma non duratura, visto che già nel corso di venerdì il meteo sarà in miglioramento su gran parte del Paese, in quanto la perturbazione andrà a perdere energia. Il weekend si presenterà così più stabile e soleggiato, ma potrebbe essere solo una tregua in vista di un peggioramento da ovest atteso tra domenica e lunedì.

METEO GIOVEDI' 11 OTTOBRE, MALTEMPO SU PARTE D'ITALIA

Avremo marcato maltempo al Nord-Ovest e Toscana, con fenomeni anche intensi e persistenti in Liguria, ma anche su settori occidentali e meridionali del Piemonte. Le precipitazioni saranno forti anche sull'Alta Toscana e si estenderanno a parte della Lombardia Occidentale ed Ovest Emilia, ma con accumuli di minore portata.

Attesi locali nubifragi, con accumuli anche superiori ai 100/120 mm specie sulla Liguria centro-occidentale. Maltempo inizialmente ancora accentuato anche in Sardegna, con temporali forti sui settori orientali ma tendenza a miglioramento. Qualche piovasco o rovescio raggiungerà anche Umbria, Lazio e Sicilia, mentre altrove avremo solo nubi ma senza sostanziali fenomeni.

METEO VENERDI' IN RAPIDO MIGLIORAMENTO

La perturbazione perderà consistenza, indebolita dalla tenuta dell'anticiclone. Si avrà un po' di variabilità inizialmente su regioni tirreniche e dorsale appenninica, ma saranno soprattutto le due Isole Maggiori a risentire di instabilità più incisiva con anche possibilità di locali acquazzoni o temporali.

TEMPERATURE RIMARRANNO MITI

Venti sciroccali determineranno ancora clima più caldo del normale. Solo sulle aree che verranno coinvolte dalle piogge, quindi in particolare il Nord-Ovest e Toscana, si avranno temporanee diminuzioni termiche, ma solo per via del minore soleggiamento e quindi esclusivamente per quanto concerne i valori massimi diurni.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il meteo del weekend sembra poter ulteriormente migliorare grazie all'ulteriore esaurimento degli effetti della perturbazione dei giorni precedenti. I massimi dell'anticiclone saranno sul Centro-Est Europa ed un po' d'instabilità potrebbe insistere fra le estreme regioni meridionali e le due Isole Maggiori. Un nuovo possibile peggioramento da ovest è atteso tra domenica e lunedì.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina