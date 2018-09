METEO ITALIA con forte Alta Pressione, rischio CICLONE nel Mar Ionio

METEO DAL 27 SETTEMBRE AL 3 OTTOBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Siamo nel pieno del primo assaggio di meteo autunnale: le temperature sono crollate localmente persino sotto la media, anche se ora è imminente un rialzo della colonnina di mercurio, in quanto l'anticiclone sta riconquistando l'Italia, convogliando aria ben più mite in quota di matrice subtropicale.

Data l'entità del caldo anomalo dell'ultimo periodo, lo shock termico è stato importante anche sulla nostra Penisola, ma il freddo vero ha riguardato le nazioni centro-orientali dell'Europa. Il calo termico è stato ulteriormente esaltato dai venti nord/orientali, che ora tendono a mollare la presa tranne che sulle regioni meridionali.

Come già accennato, l'anticiclone tende a spostare il proprio baricentro verso il Mediterraneo, ritornando a dominare un po' su tutta Italia. L'influenza dell'anticiclone garantirà tempo in prevalenza stabile e soleggiato almeno fin verso il weekend, con nuova risalita delle temperature per l'interruzione del flusso fresco dai quadranti nord-orientali.

SUPER ANTICICLONE IN SETTIMANA, MA OCCHIO AL MAR IONIO

Il campo di alta pressione sarà sostenuto da una bolla di aria calda in quota di matrice subtropicale con massimi effetti sulle nazioni occidentali del Continente. Arriverà aria ben più mite, ma al Sud Italia continueranno a scorrere correnti fresche che favoriranno approfondimento di una circolazione ciclonica profonda sullo Ionio.

Si tratta di una depressione molto insidiosa e da monitorare con attenzione, in quanto potrebbe evolvere a ciclone dalle caratteristiche tropicali. Tale transizione sarebbe agevolata dalle acque molto calde del Mar Ionio e potrebbe determinare maltempo verso il weekend sul Sud Italia, specie i versanti ionici, a fronte di meteo soleggiato sul resto del Paese.

METEO GIOVEDI' 27 SETTEMBRE, PREVALENZA DI BEL TEMPO

Generali condizioni soleggiate sulla quasi totalità del Paese. Nuvole irregolare indugeranno al Sud e soprattutto sulla Sicilia orientale e la Calabria ionica, a causa di correnti ancora instabili da nord-est che andranno peraltro a favorire la nascita di un vortice depressionario tra Mar Ionio, al largo, ed il Mar Libico. Non escluso qualche piovasco sulle coste sud-orientali della Sicilia.

INSIDIOSO CICLONE SULLO IONIO LAMBIRA' IL SUD ITALIA

Poche novità sono attese tra venerdì e sabato, tranne un possibile peggioramento, di entità ancora da definire, sull'estremo Sud, zone ioniche, per l'approfondimento di una depressione al largo sul Mar Ionio. Non sono quindi da escludere forti temporali, ma la fenomenologia risulterebbe estremamente localizzata.

Si tratta di un vortice che potrebbe assumere sembianze tropicali e questo tipo di figure bariche risultano particolarmente indigeste per i centri di calcolo. La previsione è quindi molto incerta, in quanto non è escluso che il ciclone possa sfondare verso la Sicilia, ma altre ipotesi indicano invece che il vortice rimarrebbe ben defilato in mare aperto prima di dissolversi.

TEMPERATURE IN NETTO RIALZO

Farà ancora freddo giovedì mattina, poi si volterà pagina, con le temperature massime in rapida risalita a partire Centro-Nord. Tornerà il tepore in pieno giorno con valori di nuovo oltre la norma, ma non dovrebbero tornare quelle condizioni di caldo anomalo che avevano dominato fino a pochi giorni fa.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L'autunno resta ancora lontano, non novità importanti si scorgono in direzione dei primi giorni d'ottobre. Una saccatura potrebbe affondare verso l'Europa Centro-Occidentale ed il Mediterraneo, spingendo una perturbazione che andrebbe a coinvolgere anche l'Italia. Ci sarebbe lo spazio per le prime piogge autunnali, ma è un'evoluzione da confermare in quanto è incerta la traiettoria.

