CALDO eccezionale, già da RECORD. Ma il picco sarà domani

La fiammata di caldo sahariano inizia a farsi sentire su parte dell'Italia, con particolare enfasi sulle regioni più meridionali e sulla Sicilia. Il flusso nord-africano viene richiamato verso il Mediterraneo a causa della presenza di una depressione sul comparto iberico.

Si tratta di una bolla d'aria rovente per il periodo e le temperature hanno già raggiunto in qualche caso livelli da record per il periodo, come nel caso di Palermo. Sul capoluogo siciliano la temperatura si è avvicinata alla soglia straordinaria dei 40 gradi.

Meteo ESTATE 2020 con il CALDO parte MALISSIMO, peggio di così

Per la prima volta in oltre 200 anni di osservazioni, la stazione di Palermo Osservatorio Astronomico ha superato i 39 gradi a maggio con un picco di +39,4°C. Il precedente record apparteneva al maggio 1994, quando si erano registrati +38,6°C.

Temperature così alte a Palermo sono innescato dal forte vento di scirocco, che spira rafficoso e surriscaldato scendendo dai rilievi alle spalle della città. Il caldo torrido ha anche favorito lo sviluppo di diversi incendi anche nella periferia alta della città, con fiamme arrivate a ridosso delle abitazioni.

Il caldo ha colpito anche il resto della costa tirrenica della Sicilia, con qualche picco di 35/36 gradi su alcune località del messinese. L'ondata di caldo, seppur in modo meno intenso, si è fatta sentire anche sul resto del Sud Italia, specie in Calabria, Puglia e Campania con punte localmente oltre i 30 gradi.

L'ondata di calore si prevede in ulteriore intensificazione giovedì, quando si toccherà il culmine. E' possibile che vengano stabiliti nuovi record e ancora sulla stessa Palermo non è escluso che la colonnina di mercurio sfondi il muro dei 40 gradi.

Nei giorni successivi si perderà qualche grado, ma il caldo resterà sempre particolarmente intenso specie sulle aree ioniche e sulla Sicilia. L'anticiclone africano è infatti destinato a durare ancora per diversi giorni, fino almeno all'inizio della settimana.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

