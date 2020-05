CALDO da RECORD a fine Maggio, quando l'Estate anticipa e arriva rovente

Non si parla ancora di meteo d'estate e siamo ancora in attesa della prima vera vampata di calore della stagione almeno con riferimento a tutta Italia. Maggio ha avuto un andamento fra luci e ombre, anche se il meteo più avverso e freddo ha riguardato l'Europa Centro-Settentrionale.

L'estate partirà in ritardo? Presto per dirlo! Certo, va detto che, a parte quanto accaduto negli ultimi anni, spesso il clima era del tutto opposto in questo periodo. Intense fasi di caldo estivo non sono infatti assolutamente una novità per la terza decade di maggio.

FREDDO e NEVE fuori stagione! Può succedere a fine maggio

Bisogna tornare indietro al 2009 per trovare una ondata di calore lunga ed impressionante. In quel fine di maggio di 11 anni fa furono battuti un'impressionante mole di record mensili su molte città, a conferma di un evento meteo assolutamente di spicco.

La casistica degli episodi del passato mostra come il caldo eccessivo a fine maggio non è sempre seguito da estati particolarmente roventi. Insomma, non bisogna pensare che l'avvio precoce del caldo estivo a maggio sia il segnale di un'estate caldissima, o viceversa che l'assenza di caldo possa preludere ad un'estate soft.

Meteo di Maggio a 40 GRADI? Le possibilità

In merito a quanto accaduto nella fase conclusiva di maggio del 2009, in Pianura Padana si toccarono punte di temperatura addirittura superiori ai 36 gradi, valore già di per sé eccezionale in piena estate, figuriamoci a Maggio!

Soltanto in alcune aree costiere della Penisola, specie al Sud e anche in Sicilia, le anomalie furono leggermente smorzate dalla presenza del mare ancora fresco. Ma ecco quindi la lunga serie di record, segnalando che in alcune località si sono registrati valori da primato per due giorni di fila!

Ecco tutti i record mensili che si raggiunsero in quel finale del maggio del 2009, qualcuno poi superato in annate successive.

22 Maggio

Rimini +33,4° (record precedente +32,5° nel maggio 2001)

23 maggio

Capo Caccia massima +34,4° (record precedente +32,0° nel 1994)

Arezzo massima +32,8° (record precedente +32,6° nel 2008 )

Alghero massima +37,3° (record precedente +35,1° nel 2007)

Dobbiaco +27,4° (record precedente +27,2° il 14 maggio 1969)

24 Maggio

Milano Linate +35,1°(record precedente +33,9 Maggio 2001)

Brescia Ghedi +34,8° (record precedente +34,0 Maggio 2007)

Bergamo Orio +34,2° (record precente + 33,2 Maggio 2007)

Bologna +33,8° (record precedente +33,3 Maggio 1953)

Arezzo +35,2° (Record precedente +32,8 Maggio 2009)

Campobasso +30,8° (Record precedente +30,6 Maggio 2006)

Enna +34,2° (Record precedente +32,2 Maggio 2006)

Argentario +31,6° (Record precedente +30,8 Maggio 2007)

Frontone +34,8° (record precedente +33,2 Maggio 2005)

Mondovì +33,2° (record precedente +30,0 Maggio 2006)

Guidonia +36,0° (record precedente +35,6 Maggio 2008 )

Radicofani +27,8° (record precedente +27,6° Maggio 1999)

Cameri +31,0° (eguagliato il record del Maggio 2005)

25 maggio

Amendola +36,6° (record precedente +35,8 nel 1994 e 2001)

Arezzo +36,0° (record precedente +35,2 nel 2009)

Aviano +33,2° (record precedente +32,8 nel 1953)

Bergamo Orio +35,5° (record precedente +34,2 nel 2009)

Bologna +34,9° (record precedente +33,8 nel 2009)

Brescia Ghedi +35,3° (record precedente +34,8 nel 2009)

Dobbiaco +28,6° (record precedente +27,4 nel 2009)

Firenze +35,0° (record precedente +34,4 nel 2008 )

Frosinone +34,0° (record precedente +33,6 nel 2008 )

Guidonia +36,8° (record precedente +36,0 nel 2009)

Linate +35,5° (record precedente +35,1 nel 2009)

Malpensa +32,1° (record precedente +32,0 nel 2001)

M.Argentario +32,4° (record precedente +31,6 nel 2009)

Cameri +33,0° (record precedente +31,0 nel 2005 e 2009)

Passo Rolle +20,2° (record precedente +19,2 nel 2005)

S.Valentino alla Muta +25,6° (record precedente +25,5 nel 1953)

Tarvisio +30,2° (record precedente +29,4 nel 1989 e 2005)

Treviso Istrana +34,0° (record precedente +33,4 nel 2001 e 2003)

Verona +36,6° (record precedente +34,8 nel 2007)

Vigna di Valle +31,2° (record precedente +30,4° nel 2008 )

Piacenza +34,2° (eguagliato il record del 2001)

Treviso Sant'Angelo +33,4° (eguagliato il record del 2003)

26 maggio

Ancona Falconara +33,3° (record precedente +32,9 nel 2001)

Campobasso +31,2° (record precedente +30,8 nel 2009)

Cervia +33,0° (record precedente +32,8 nel 2001)

Forlì +34,9° (record precedente +34,4 nel 2001)

Gioia del Colle +34,4° (record precedente +34,2 nel 1994)

Monte Sant'Angelo +31,6° (record precedente +30,8 nel 2006)

Treviso Istrana +34,8° (record precedente +34,0 nel 2009)

Questi infine altri valori prossimi al record:

Capo Frasca +35,2° (record +35,4°)

Ferrara +35,1° (record +35,2°)

Grosseto +32,6° (record +33,6°)

Latina +34,0° (record +34,8°)

Marina di Ginosa +32,4° (record +32,6°)

Olbia +32,9° (record +33,4°)

Paganella +18,7° (record +18,9°)

Pian Rosa +11,4° (record +11,8°)

Pisa +31,4° (record +31,6°)

Ponza +28,0° (record +28,2°)

Reggio Calabria +34,4° (record +35,2°)

Venezia +31,1° (record +31,5°)

Viterbo +32,1° (record +32,3°)

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina