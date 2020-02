CALDO letteralmente folle: in Spagna 30°C!

Dopo tre giorni consecutivi di temperature straordinariamente elevate, cappaci di stabilire nuovi assoluti in alcune zone d'Europa, ieri è stato raggiunto l'apice. Stiamo per documentarvi temperature letteralmente fuori da ogni logica, temperature che dovrebbero farci seriamente riflettere sul riscaldamento globale e sui cambiamenti climatici.

Ancora una volta la Spagna orientale ha registrato le temperature più alte, cin l'aeroporto di Valencia che ha toccato - pensate un po' - l'incredibile valore di +29,6°C stabilendo in tal modo il nuovo record assoluto del mese di febbraio. La stazione di Javea/Xabia ha raggiunto +28,9°C mentre la città di Alicante registrava una massima di +28,6°C!

Di seguito ecco le 30 rilevazioni più significative SYNOP/METAR del 4 febbraio 2020:

Meteo di Febbraio, INVERNO o ESTATE? Temperature record in Piemonte e Sardegna

Come detto pocanzi, la stazione meteorologica dell'aeroporto di Valencia ha raggiunto il record assoluto di febbraio: +29,6°C subito dopo le 15:00 ora locale. Viene così sgretolato il precedente record di +29,4°C del 28 febbraio 1990.

Europa tutta "in rosso" nell'ultima settimana: è CALDO ESTREMO ECCEZIONALE

La stazione ufficiale della città di Alicante ha toccato +28,6°C, che è la quinta temperatura invernale più alta mai registrata in dal 1859! Nel 1910, Alicante fece registrare la giornata più calda di sempre: ben +30.0°C!

+30.0°C il 28 febbraio 1910;

+29.4°C il 27 febbraio 1990;

+29.2°C il 7 gennaio 1982;

+28.8°C il 25 febbraio 1995;

+28.6°C il 4 febbraio 2020;

Ecco alcune delle temperature massime più alte registrate il 4 febbraio 2020:

+28.3 ° C nell'aeroporto di San Javier (regione di Murcia);

+28.1 ° C a Murcia (regione di Murcia);

+27.4 ° C nella città di Valencia;

+27.4 ° C Oliva;

+27.4 ° C Miramar;

+27.2 ° C nell'aeroporto di Alicante;

+27.0 ° C Lliria;

+26.7 ° C Huelva (Andalusia);

Pubblicato da Ivan Gaddari

Inizio Pagina