Arriva il CALDO D'AFRICA, fino a punte di 30 gradi: ecco quanto durerà

Sta rinforzando l'anticiclone sul Mediterraneo e tende ad elevarsi ancora più a nord, congiungendosi con un'altra area anticiclonica sul Centro Europa. Ne derivano condizioni di generale stabilità atmosferica, con le perturbazioni che si manterranno per il momento distanti.

La presenza di una depressione atlantica a ridosso della Penisola Iberica è la causa della forte espansione anticiclonica che ingloberà in pieno anche l'Italia, supportata da un flusso di correnti nord-africane che saranno causa di un deciso aumento delle temperature.

Super Anticiclone, ma dal weekend il meteo subirà un deciso stravolgimento

L'azione anticiclonica andrà però avanti per poco sino a venerdì, dopodiché si manifesteranno i primi effetti legati al lento avanzamento della depressione dall'Europa Sud-Occidentale. Si intensificherà nel frattempo il flusso africano, che proprio tra venerdì e domenica toccherà la fase acuta.

Le temperature torneranno a registrare diffusamente punte verso i 25 gradi da nord a sud in tutta Italia, ma con punte anche superiori inizialmente in Sardegna dove si potranno registrare anche valori fino a 27-28 gradi sulle aree interne occidentali.

Grandi sbalzi! CALDO ANOMALO di nuovo alla riscossa in Europa e sull'Italia

Entro domenica il caldo raggiungerà il culmine anche tra il Sud e la Sicilia, con qualche picco di 28-29 gradi sulle zone interne. Le temperature resteranno ben più basse su tutte le località costiere soggette a flussi dal mare che risulta ancora freddo in questo periodo.

Nel momento in cui il caldo raggiungerà il culmine tra il Sud e la Sicilia, ci sarà però un peggioramento su parte del Nord e delle regioni tirreniche per le prime infiltrazioni d'aria umida ed instabile convogliate dall'avvicinamento della depressione da ovest.

Le temperature poi caleranno in modo più deciso nei primi giorni della prossima settimana, prima a causa del maltempo che entrerà nel vivo e poi successivamente per via di aria più fredda da est che dovrebbe coinvolgere soprattutto il Centro-Nord, con la primavera calda che subirà una brusca battuta d'arresto.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

TUTTE LE ALTRE LOCALITÀ ED I BOLLETTINI METEO

- Previsioni meteo ITALIA ed tutto il Mondo

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina