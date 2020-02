Burrasca invernale! Venti in ulteriore rinforzo sull'Italia, mareggiate

Sta entrando nel vivo l'irruzione fredda sull'Italia, che determina il rapido smantellamento del potente anticiclone che ha dominato in modo pressoché incontrastato, per molti giorni, non solo sul Mediterraneo, ma anche su gran parte dell'Europa Centro-Meridionale.

Il fronte d'irruzione artica, che provocherà un sensibile calo delle temperature ed un peggioramento sulle Adriatiche con neve a bassa quota, si manifesterà anche attraverso venti particolarmente sostenuti dai quadranti settentrionali, che accentueranno ulteriormente la sensazione del freddo.

FREDDO in arrivo imminente, sbalzo shock. TEMPERATURE, crollo in picchiata

Come evidenziato, il termometro crollerà in molte zone anche di 10-15 gradi, per via del caldo eccezionalmente anomalo che ha preceduto quest'incursione artica. I venti burrascosi faranno percepire in modo ancora ancora più netto lo sbalzo così brusco.

Già in queste ore i venti, in prevalenza occidentali, soffiano molto intensi sull'Italia e sono già ruotati da tramontana sul medio-alto versante adriatico e in Liguria. Fortissimo maestrale imperversa intanto in Sardegna, con raffiche anche oltre i 100 km/h sulle aree esposte e sulle coste settentrionali.

Le prime mareggiate stanno interessando proprio i settori costieri settentrionali ed occidentali della Sardegna, le coste occidentali della Sicilia e quelle del medio-basso versante tirrenico. Onde fino a 5 metri sono attese sul tratto di mare al largo della Corsica e della Sardegna.

Quale sarà l'evoluzione? Mercoledì sarà una giornata ancora particolarmente ventosa, con prevalenza di correnti di Tramontana, mentre il maestrale spirerà ancora tra la Sicilia e le aree del Mar Ionio. I venti risulteranno forti e anche burrascosi, con raffiche localmente oltre gli 80 km/h.

Le mareggiate continueranno a interessare i bacini esposti attorno alle due Isole Maggiori e la Calabria tirrenica. Attesa una parziale attenuazione del moto ondoso sul Mare di Sardegna. Le intense correnti di Tramontana porteranno mareggiate anche sui tratti costieri fra il medio e il basso versante adriatico.

I venti saranno protagonisti ancora giovedì, sebbene in attenuazione a partire dai bacini settentrionali. Quasi ovunque spirerà la tramontana, ancora forte sui bacini del Centro-Sud e di intensità burrascosa tra Basso Adriatico e Mar Ionio, dove si avranno ulteriori mareggiate sui tratti esposti.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina