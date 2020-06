Botta di MALTEMPO da metà settimana con BURRASCHE e GRANDINE

Si parla tanto d'Estate, di caldo, di solleone e quant'altro. Invece, carte alla mano, la situazione sta per cambiare e che cambiamento! Le condizioni meteo dei prossimi giorni ci ricorderanno che in questo periodo, considerabile di transizione perché di passaggio da una stagione all'altra, è bene non dare nulla per scontato.

Come saprete, se ci seguite, i cambiamenti più importanti stanno avvenendo nel nord Europa dove tra non molto osserveremo un'ampia struttura depressionaria. Attenzione, perché sarà alimentata da aria fredda e questo è un elemento che non dobbiamo sottovalutare. Così come non dobbiamo sottovalutare l'eventuale ingresso del fresco sul Mediterraneo, dove tra l'altro si sta andando a creare una sorta di "buco" che potrebbe funzionare da elemento attrattore per le perturbazioni.

Meteo Italia sino al 12 giugno, condizionato dal nord Europa: FRESCO, TEMPORALI

Perturbazioni che molto probabilmente non si faranno attendere e già nei prossimi giorni ci sarà da stare molto attenti. Giovedì, in particolare, potrebbe essere una giornata molto brutta.

Guardando le mappe relative alle precipitazioni attese possiamo dire che pioverà molto, tra l'altro in modo diffuso. In particolare, osservando la mappa degli accumuli attenzione ad Alpi e Prealpi dove si notano picchi di 200 mm sui settori orientali e di 100-150 nelle altre zone. Ma dovrebbe piovere parecchio anche sulle tirreniche, con accumuli di 40-50 mm in varie aree e picchi di oltre 100 mm tra alta Toscana e Levante Ligure.

Va detto che stiamo parlando di fenomeni che cadranno in un'unica giornata, quindi si tratterà di rovesci e temporali localmente violenti. Violente potrebbero essere anche le grandinate, di cui tenere assolutamente conto visto e considerato che si sta entrando in quel periodo della stagione in cui tali fenomeni possono portare gravi danni.

