Non era PREVISTO: BOLIDE sfiora la Terra

Il pericolo che viene dallo spazio è un argomento che mi ha da sempre affascinato, e per tale motivo ho seguito un po' tutti i film di fantascienza. Con gli anni ho scoperto, soprattutto con l'avvento di Internet, che i pericoli dallo spazio erano una cosa vera, altro che fantascienza!

L'altra sera un bolide di circa 15 metri è transitato in prossimità del nostro Pianeta, pensate ci è passato davvero molto vicino, a soli 20 mila chilometri. Eppure non lo abbiamo previsto. Un oggetto del genere, dovesse impattare con l'atmosfera terrestre, genererebbe uno scoppio con uno spostamento d'aria che infrangerebbe i vetri di migliaia di immobili.

Immagine rappresentativa, fonte IstockPhoto.

Il bolide che di Čeljabinsk del febbraio 2013 aveva un diametro stimato di 20 metri prima che andasse in frantumi a contatto con l'atmosfera terrestre. Lo scoppio è avvenuto in atmosfera, e ha generato un movimento d'aria che ha infranto i vetri di migliaia di edifici in un'area che neppure molto popolata, causò il ferimento di circa 2000 persone dalle schegge di vetro.

Vi proponiamo un video di quell'incredibile fenomeno, per avere un'idea di cosa parliamo, con un'intervista a Giovanni Valsecchi, esperto di meteoriti dell'INAF-IAPS di Roma (servizio giornalistico di Marco Malaspina, Media INAF)

Or ora si parla di un meteorite gigante, quindi di un vero asteroide che passerà distantissimo dalla Terra varie volte quanto è lontana la Luna. Se ne parla perché gli Enti spaziali considerano questi oggetti un pericolo per la vita sulla Terra, e soprattutto perché ce ne sono parecchi nello Spazio, con dimensioni e orbite variabili. Essi costituiscono un rischio non definibile.

Tunguska, era il 1908 quando un oggetto di grosse dimensioni ha impattato sull'atmosfera terrestre. L'esplosione della meteorite è avvenuta a un'altitudine stimata tra i 5 ed i 10 chilometri dalla superficie terrestre, e lo scoppio abbatté decine di milioni di alberi, generando un bagliore visibile a 700 km circa di distanza. Il rombo dell'esplosione fu avvertito a migliaia di chilometri lontano.

Fu un disastro, ma di questi negli ultimi millenni ne sono avvenuti parecchi, e parrebbe anche di maggiore rilevanza, a detta di geologi e astronomi.

La meteora del 1908 aveva un diametro di circa 60 metri. Si, solo 60 metri, e produsse danni alla vegetazione per oltre 2000 kmq.

Oggetti di quelle dimensioni, durante l'anno ne vengono rilevati diversi, ma prevederli con gli attuali strumenti è quasi impossibile.

La NASA ha chiesto la collaborazione internazionale per costruire una forma di difesa per dirottare soprattutto eventuali Asteroidi di maggiori dimensioni, che nel caso devasterebbero il nostro Pianeta. Ma la volontà è soprattutto quella di intercettare e distruggere meteoriti come quella caduta nella Tunguska nel 1908.

Se una meteora come quella cadesse in una città come Parigi o Londra, potrebbe uccidere milioni di persone.

Sempre più passa il tempo, e tutti noi osserviamo che aumenta il numero di eventi che potrebbero minare la stabilità della vita terrestre. In questa fase stiamo vivendo il COVID-19, una Pandemia che ha già ucciso decine e decine di migliaia di persone, e per la quale ad oggi non c'è un vaccino.

Ed ecco che ci troviamo realmente indifesi per numerosi fenomeni. Or ora non si parla più di rischio sismico, vulcanico, eppure l'Italia è in una delle aree a maggior rischio.

Il costo di tali pericoli è impossibile da stabilire, ma quello dei danni lo paghiamo da millenni, ed è forse giunto il momento di finanziare la scienza.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Alberto Mancini

