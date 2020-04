Blitz d'inverno con NEVE a bassa quota sul Nord Italia

La fine del mese d'aprile può presentare spesso sorprese davvero inaspettate, con alternanza di fasi di caldo estivo a repentini ritorni di clima invernale. Negli ultimi anni freddo e neve hanno caratterizzato gli ultimi giorni d'aprile.

Un anno, era il 28 aprile 2019, quando eccezionali nevicate caddero sulle Alpi Orientali, con intensità dei fenomeni davvero impressionante. Tra il Trentino Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia, le Alpi e le Prealpi del Veneto, è caduta una quantità di neve che in alcune località è ormai prossima al mezzo metro.

Freddo e neve a fine aprile...

La neve cadde fino a quote relativamente basse, ma tre anni fa addirittura ci fu un ritorno d'inverno ancora più importante su parte del Nord Italia, con la neve a bassa quota su alcune parti dell'Alta Lombardia, fino addirittura alla bassa collina.

L'improvvisa invernata coinvolse in particolare l'Alta Lombardia e più nel dettaglio le province di Como, Lecco e Varese dove i violenti rovesci portarono nevicate copiose fino a livelli di bassa collina, molto più in basso rispetto a tutte le più previsioni.

STORICA NEVICATA su Milano

Straordinari i panorami innevati, dato che in poche ore vennero ad accumularsi anche oltre 5 centimetri di manto bianco a quote così basse, per via delle precipitazioni così abbondanti. Altrove e in pianura non mancarono fitte grandinate, che imbiancarono il paesaggio regalando sensazioni invernali.

La neve a quote molto basse, talvolta in pianura, è più facile da vedersi nella prima parte d'aprile. A conferma del meteo sempre più estremo d'aprile, possono capitare sempre più spessograndi fasi di caldo a inizio mese e poi la neve a bassa quota in conclusione del mese, come avvenuto tre anni fa.

La neve copiosa a Casasco d'Intelvi del 28 aprile 2017.

Si tratta di un evento meteo non così coomune a fine aprile, anche se risulta ben distante da quanto accaduto il 17-18 aprile 1991 e il 25 aprile 1972, quando abbondanti nevicate tardive caddero addirittura fino in pianura sul Nord Italia.

Pubblicato da Mauro Meloni

