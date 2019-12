Appennino centrale, meteo invernale con le prime nevicate di stagione

Con un po' di ritardo sul calendario arriva il primo periodo col meteo nevoso per l'Appennino: a differenza delle Alpi, che sono state letteralmente sommerse di neve dalle nevicate straordinarie di novembre, l'Appennino ha subito un clima più mite e spesso sottovento rispetto ai fronti provenienti, pertanto le cime innevate sono solo quelle più alte, mentre le montagne di media altezza sono ancora completamente spoglie.

Per fortuna, un'intensa perturbazione di matrice nord-atlantica con temperature finalmente pienamente invernali, porterà un episodio di meteo nevoso di una certa consistenza per l'Appennino centrale.

Previsioni nevose per le giornate di mercoledì e giovedì: l'area compresa è calcolata grazie al modello LAM. Ricordiamo ai lettori che tale cartina potrebbe essere soggetta a leggere modifiche, pertanto può nevicare anche più in basso, ma senza accumulo al suolo.

Ci aspettiamo infatti delle nevicate corpose in un'area geografica compresa tra Marche, Abruzzo, Molise e Lazio.

Valori anche di 50 cm o superiori sono previsti in questa zona, mente non sono da escludere nevicate coreografiche anche più a sud, nelle cime del Meridione.

Dopo questa prima passata nevosa, il meteo rimarrà piuttosto ballerino e saranno possibili delle ulteriori nevicate qua e là, grazie a un'atmosfera particolarmente dinamica in questa prima metà di dicembre.

