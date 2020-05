Dall'anticiclone africano ai temporali, verso super stravolgimento meteo

Dopo il passaggio di un veloce impulso instabile, ecco che le condizioni meteo stabili e soleggiate riconquistano l'Italia con temperature destinate a risalire. L'alta pressione torna ad espandersi dalla Penisola Iberica al Mediterraneo Centrale, inglobando tutta la nostra Penisola.

Il promontorio anticiclonico verrà supportato da un nuovo flusso di correnti nord-africane, destinate ad interessare più direttamente il nostro Paese sul finire della settimana. In questo frangente, la campana anticiclonica traslerà verso est per via della graduale erosione indotta da un vortice ciclonico sull'Iberia.

Meteo promette scintille, Italia CONTESA tra CALDO d'Africa e FREDDO artico

Sul nostro Paese inizieranno così ad affluire nubi dapprima innocue, ma fra sabato e domenica si manifesteranno i primi cenni di cambiamento con instabilità in accentuazione soprattutto sulle Alpi, dove si potranno avere degli scrosci di pioggia.

Dalla sera di domenica il tempo andrà nettamente deteriorandosi sulle regioni di Nord-Ovest, per l'approssimarsi del ramo attivo di un impulso perturbato dalla Francia. Sarà questo sistema frontale a determinare uno sconquasso meteo ad inizio settimana.

Meteo sconquassato da FIAMMATA africana ma finirà MALISSIMO

Prima di questo guasto meteo, il weekend avrà un clima dal sapore quasi estivo con temperature in ulteriore risalita almeno al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori. I valori massimi potrebbero localmente superare i 30 gradi soprattutto in Sardegna e Sicilia.

In avvio di settimana entrerà nel vivo una perturbazione che si preannuncia davvero forte, in quanto sarà alimentata dal contrasto di correnti atlantiche con quelle calde preesistenti nord-africane. Non solo, da nord sopraggiungerà aria fredda ad addossarsi verso le Alpi.

Di conseguenza, avremo maltempo al Nord con fenomeni potenzialmente intensi e crollo termico. Il vortice, in arrivo dalla Spagna, non sfonderà in pieno sull'Italia e al Sud reggerà l'anticiclone africano. Avremo quindi un'Italia divisa ad inizio settimana, con temporali che lambiranno anche il Centro Italia.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

