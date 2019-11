Allerte meteo: perché vengono emesse, come interpretarle

Sono state fondamentali e hanno salvato spesso vite umane: stiamo parlando delle allerte meteo. Quando viene emanata questa tipologia di avvisi, la situazione è piuttosto critica ed è presente un solido pericolo per la popolazione.

In particolare, con l'allerta meteo rossa, cioè quella più seria, vengono correttamente chiuse le scuole e bisogna stare estremamente attenti, poiché non si può pensare di condurre la normale vita di tutti i giorni, dato che alcuni comportamenti potrebbero essere molto pericolosi.

A titolo di esempio, camminare lungo il corso dei fiumi o sui bordi di essi, andare nei sottopassaggi, stare vicino a corsi d'acqua e a zone franose potrebbe essere seriamente pericoloso: pertanto, risulta opportuno modificare momentaneamente il proprio stile di vita, tenendo presente che ci potrebbero essere dei pericoli che in una normale giornata di sole non ci sono.

Una nota importante: come mai le allerte meteo vengono emanate esclusivamente dalla protezione civile regionale? Intanto perché in questo Ente lavorano dei professionisti, che hanno studiato e che conoscono molto bene il clima e le conseguenze sulla nostra società; in secondo luogo, proprio perché sono di natura regionale, conoscono molto bene la geografia del loco.

Risulta logico che un meteorologo a livello italiano non potrà conoscere alla perfezione tutti i meandri dal Piemonte alla Calabria e dalla Sicilia al Friuli, pertanto è giusto che ci siano dei professionisti a livello regionale che possano emanare allerte meteo ufficiali.

Pubblicato da Davide Santini

