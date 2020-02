A metà settimana FREDDO e persino NEVE

Se pensiamo alle condizioni meteo climatiche attuali sentir parlare di freddo e neve sembra assurdo. Invece ci si scorda che siamo nel cuore dell'Inverno e che sentir parlare di irruzioni artiche, di crollo termico, di nevicate è assolutamente normale.

Quest'anno va così, è un Inverno nato male e che si rischia di finire peggio. E' il peggior Inverno, in termini di neve, da chissà quanti anni. Non soltanto in Italia, attenzione, stiamo parlando di una situazione che accomuna un po' tutta l'Europa. Le poche irruzioni fredde che ci sono state, a cavallo tra fine 2019 e inizio 2020, hanno seguito lo stesso schema dell'imminente "articata".

Meteo: TERMOMETRI dal CALDO al FREDDO, anche 20 gradi in meno

Lo spostamento dell'Alta Pressione verso ovest e la temporanea estensione verso nord faciliterà il diligare dell'aria fredda verso sud. Anche stavolta, al pari di quanto accaduto un mese fa, verranno colpiti soprattutto i settori sudorientali del vecchio continente. Quindi i Balcani, quindi la Grecia e la Turchia.

Sul nostro Paese gli effetti termici si percepiranno ovunque, significa che le temperature caleranno in tutta Italia sarà un tracollo sostanziale. Tenete conto che nell'arco di appena 24 ore perderemo mediamente 14-15°C e che in alcune zone - le più esposte all'irruzione - si potrà scendere addirittura di 20°C. Se non è un tracollo questo...

Meteo settimana: dal CALDO, poi giù anche di 20°C

Abbiamo dato un'occhiata ai modelli matematici a più alta risoluzione e possiamo dirvi che sì, laddove i venti di Tramontana e Grecale andranno incontro all'orografia dovrebbero verificarsi delle nevicate. Carte alla mano la neve dovrebbe cadere già a partire da martedì sera e dovrebbe imbiancare l'Appennino meridionale a quote inferiori ai 1000 metri.

La giornata più propizia alle nevicate sarà senz'altro quella di mercoledì, allorquando avremo instabilità piuttosto efficace su Marche, Abruzzo, Molise e su gran parte del Sud. Sicilia compresa. La quota neve scenderà ancora, attestandosi attorno ai 400-600 metri, ma con locali sconfinamenti a quote inferiori tra Appennino marchigiano, abruzzese e molisano. Qualche nevicata riuscirà a sfondare probabilmente sui settori orientali di Lazio e Campania, laddove il Grecale favorirà l'esposizione orografica.

Meteo invernale irruento al fotofinish

Nel resto d'Italia poco o nulla da segnalare, se non appunto il severo abbassamento delle temperature. Insomma, almeno per qualche giorno sarà Inverno.

Pubblicato da Ivan Gaddari

