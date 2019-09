Meteo, dal Caldo Anomalo all'intrusione di aria Fredda da nord

intrusione aria fredda, autunno 2019

Situazione meteo ed evoluzione: la presenza di una figura di alta pressione attualmente in azione sul nostro Paese, ci sta regalando l'ennesima fase meteo abbastanza stabile, ma soprattutto molto calda per il periodo in corso.

Deboli infiltrazioni d'aria umida e relativamente instabile, riescono a sporcare i cieli del Nord e su alcuni tratti del Centro ma senza provocare effetti particolarmente importanti.

Meteo lungo termine, possibile svolta d'Autunno

Questa situazione di stallo atmosferico ci accompagnerà anche per questi primi due giorni della nuova settimana, per poi bruscamente interrompersi. Vediamo dunque cosa ci aspetta sul fronte meteorologico per le prossime ore 48-72 ore.

Quella di oggi sarà una giornata senza particolari cambiamenti dal punto di vista meteo. Continueremo ad avere qualche nube di passaggio al Nord specie sui rilievi alpini e sulla Liguria di levante. Su queste aree non è totalmente da escludersi qualche debole piovasco.

Per il resto la situazione si manterrà decisamente tranquilla con un buon soleggiamento ma soprattutto con un tipo di clima davvero anomalo per il periodo. Le temperature infatti, si manterranno sopra la media su gran parte del Paese specie al Sud e sulle Isole Maggiori.

Martedì sarà anch'essa una giornata condizionata dall'alta pressione, con parecchio sole sin dal mattino al Centro Sud, e qualche nube di passaggio al Nord e sempre in un contesto climatico anomalo.

Attenzione invece al pomeriggio-sera, quando si attiveranno i primi segnali di un annunciato peggioramento. In questo frangente assisteremo infatti ad un progressivo aumento delle nubi su tutto l'arco alpino, dove potranno scoppiare alcuni temporali specie sul comparto più occidentale.

I venti cominceranno ad intensificarsi da Libeccio sull'area tirrenica, da Scirocco sul lato adriatico. Questa rotazione dei venti porterà anche ad un temporaneo aumento delle temperature al Sud, mentre sul resto del Paese non ci saranno particolari cambiamenti.

Da mercoledì invece, ecco che tutto cambierà. L'atteso peggioramento con piogge e temporali si farà strada al Nord, ma essenzialmente sul lato orientale, per poi viaggiare molto velocemente verso le regioni del Centro. Al Sud il meteo peggiorerà giovedì, quando aria molto fredda decreterà la fine di questa ennesima fase stabile e troppo calda per la stagione. Ma di questo ce ne occuperemo in altri editoriali.

