Meteo 7 giorni: CALMA ancora per poco, irruzione fredda ad inizio ottobre

METEO SINO AL 4 OTTOBRE, ANALISI E PREVISIONE

Siamo in regime anticiclonico con meteo generalmente stabile sull'Italia. Il contesto climatico risulta essere peraltro molto mite, a conferma di un trend non certo autunnale. Le temperature sono infatti risalite di qualche grado e si presentano un po'ovunque ben oltre la norma stagionale, con sprazzi di tarda estate al Centro-Sud.

Sulle regioni settentrionali il tempo risulta più incerto, comunque con nuvolosità irregolare anche estesa. Il Nord Italia tende a trovarsi sul perimetro più settentrionale dell'anticiclone e risente quindi di lievi infiltrazioni d'aria umida atlantica. Sulle aree più esposte non mancano persino locali pioviggini di tipo orografico.

Il campo di alta pressione è per il momento in grado di contrastare bene le perturbazioni più organizzate, costrette a transitare a latitudini medio-alte in Europa. Un peggioramento di maggiore rilievo potrebbe realizzarsi nei primi di ottobre, anche se ci sono ancora parecchi dubbi su quella che sarà l'effettiva evoluzione.

METEO INIZIO OTTOBRE, CON GROSSI CAMBIAMENTI

In apertura di nuova settimana non cambierà ancora nulla sull'Italia, con il tempo che ricalcherà grosso modo quello del weekend sia per lunedì 30 settembre che per martedì 1° ottobre, con pochi disturbi limitati a Levante Ligure, Alta Toscana, ma anche settori alpini e prealpini orientali. Alla fine di martedì un fronte dal Nord Europa porterà un peggioramento a partire dall'Arco Alpino.

Nel contempo si realizzerà una svolta importante a livello europeo, con il promontorio anticiclonico che verrà sostituito da un'ampia saccatura artica, attesa in sprofondamento sulle nazioni centro-settentrionali dell'Europa dove avremo un significativo raffreddamento. L'Italia sarà coinvolta solo parzialmente.

Aria più fresca entrerà a metà settimana sulla nostra Penisola, al seguito della perturbazione che farà rotta al Centro-Sud. Ad ovest sarà comunque in agguato l'anticiclone, che entro il weekend dovrebbe di nuovo riconquistare l'Italia, riportando prevalenti condizioni di bel tempo con clima decisamente mite.

Nuvolosità irregolare continuerà ad indugiare sulle regioni settentrionali, con qualche piovasco molto debole ed isolato che risulterà più probabile a ridosso dei rilievi prealpini centro-orientali e sul Levante Ligure. Qualche pioggia più significativa sarà possibile in serata tra spezzino ed Alta Toscana.

Sul resto d'Italia prevarranno condizioni meteo diffusamente stabili e soleggiate, a parte nubi in aumento anche sulle aree tirreniche per aria più umida da ovest. Non si escludono locali deboli pioviggini sulle coste laziali e sull'alta Campania, mentre altrove la probabilità di fenomeni sarà da escludere.

METEO AVVIO SETTIMANA ANCORA CON POCHE NOVITA'

Quella di lunedì sarà una giornata fotocopia, ancora con nuvole sui versanti occidentali. Gli addensamenti saranno più accentuate ancora tra Levante Ligure ed Alta Toscana, con possibili piovaschi. Isolate pioviggini potranno aversi anche su settori tirrenici di Calabria e Sicilia. Per martedì si andrà delineando un graduale peggioramento al Nord, a partire dalle Alpi.

CLIMA CALDO PER IL PERIODO, TEPORE

Continuerà ad affluire aria piuttosto mite di provenienza occidentale, ma con matrice parzialmente subtropicale. Di conseguenza le temperature potranno resteranno su valori superiori alla norma, con sprazzi di clima tardo estivo. I valori potrebbero ancora raggiungere i 30 gradi in qualche località del Sud e delle Isole Maggiori. Solo da martedì è atteso un calo termico a partire dal Nord Italia.

In merito all'evoluzione meteo d'inizio ottobre, il raffreddamento potrebbe essere fugace e non molto rilevante, ma più sentito lungo i versanti adriatici della Penisola. Le incertezze mostrate dai centri meteo di calcolo derivano dal previsto transito di un uragano verso le Azzorre e poi in avvicinamento alla Gran Bretagna, seppur indebolito.

A seconda della traiettoria, potrebbe subire variazioni anche il meteo anche sull'Italia, in quanto questo ciclone incentiverebbe una rimonta anticiclonica sub-tropicale. Tutto dipenderà da quale sarà l'asse dell'anticiclone in rimonta da ovest e se sarà in grado di deviare verso est la colata fredda. Le ultime elaborazioni propendono comunque per un iniziale afflusso d'aria fredda a metà settimana.

Pubblicato da Mauro Meloni

