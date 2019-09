Meteo per domani, l'anticiclone non molla. Qualche locale PIOGGIA al Nord

Resta invariato il regime anticiclonico che comporta meteo generalmente stabile sull'Italia. Sulle regioni settentrionali l'alta pressione è più debole ed il tempo risulta più incerto, per modeste infiltrazioni d'aria umida atlantica.

Il contesto climatico risulta essere peraltro molto mite, a conferma di un trend non certo autunnale. Le temperature sono infatti risalite di qualche grado e si presentano un po'ovunque ben oltre la norma stagionale, con sprazzi di tarda estate al Centro-Sud.

METEO: il CALDO anomalo fino ad inizio ottobre, clima da tarda estate

L' alta pressione risulta per il momento in grado di contrastare bene le perturbazioni più organizzate, costrette a transitare a latitudini medio-alte in Europa. Un peggioramento di maggiore rilievo potrebbe realizzarsi nei primi di ottobre, con primi effetti non prima di martedì.

Nel frattempo non ci attendiamo alcuna variazione di rilievo per l'inizio di settimana. Vediamo quindi nel dettaglio il meteo previsto per domani, lunedì 30 settembre. Sarà una giornata fotocopia rispetto al weekend, ma con maggiori nuvole sui versanti occidentali oltre che sul Nord.

Gli addensamenti saranno più accentuati ancora tra Levante Ligure ed Alta Toscana, oltre che sul Friuli Venezia Giulia, con possibili piovaschi di natura prettamente orografica. Isolate pioviggini potranno aversi anche sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia.

Le temperature si manterranno molto miti, sopra media con punte fino a 26-28°C in alcune zone del Centro-Nord, ma si andrà persino oltre su alcune zone del Sud come la Puglia, la Sicilia e la Sardegna dove occasionalmente si toccheranno i 30 gradi.

Pubblicato da Mauro Meloni

