METEO: il CALDO anomalo fino ad inizio ottobre, clima da tarda estate

Le anomalie termiche al suolo ad inizio ottobre, con clima più caldo del normale anche sull'Italia ma da nord inizierà ad approssimarsi aria più fresca.

E' un finale di settembre dal meteo che rammenta ancora l'estate, con le temperature decisamente alte per il periodo, fino a 4-5 gradi superiori alle medie del periodo. Tale situazione è dovuta ad un anticiclone che traina masse d'aria calde in quota di matrice afromediterranea.

Oltretutto, le temperature elevate si abbinano a tassi d'umidità medio-elevati, con un mix che produce condizioni localmente afose laddove le temperature diurne raggiungono ancora punte prossime ai 30 gradi, se non superiori, in particolare tra le Isole Maggiori e la Puglia.

Meteo: è iniziato un WEEKEND caldo, ma per il seguito, previsioni pessime

La particolarità è anche la persistenza di queste condizioni meteo anomale, in quanto l'anticiclone è destinato a persistere ancora per qualche giorno. In genere gli episodi di caldo tardivo di fine settembre o in ottobre tendono ad essere di breve durata.

Il caldo continuerà ancora per tutta la prima parte della settimana, con temperature ancora elevate. Lunedì, in particolare, si potranno misurare degli aumenti termici anche sul Nord Italia, dove il caldo in precedenza era più contenuto a causa di infiltrazioni umide atlantiche.

Ci attendiamo picchi fino a 27/28 gradi in Val Padana sull'Emilia Romagna. Il caldo estivo non mollerà la presa tra il Sud e le Isole con ulteriori punte fino a 30 gradi, ben oltre la norma e sempre un clima pressoché estivo.

Un cambiamento meteo inizierà a manifestarsi da mercoledì 2 ottobre, quando l'ingresso di una perturbazione fredda da nord produrrà un ridimensionamento delle temperature ad iniziare dal Centro-Nord della Penisola, con valori che gradualmente si riporteranno verso la norma del periodo.

