METEO per domani, domenica 29 settembre. SOLE non ovunque, uggioso al Nord

La pressione è tornata ad aumentare sull'Italia, con meteo generalmente più stabile grazie al consolidamento di un campo di alta pressione. Il contesto climatico risulta essere peraltro generalmente molto mite, a conferma di un trend che di autunno mostra davvero ben poco.

Le regioni settentrionali, trovandosi lungo il bordo più settentrionale dell'anticiclone, risultano esposte a lievi infiltrazioni d'aria umida atlantica, con una maggiore nuvolosità associata a qualche isolato piovasco o pioviggine.

METEO, URAGANO LORENZO sempre più potente in rotta verso Azzorre: è allarme

Il bel tempo sarà invece prevalente sul resto d'Italia, con temperature molto miti. L'anticiclone è per il momento in grado di contrastare bene le perturbazioni, costrette a transitare a latitudini medio-alte in Europa.

Qualcosa poi inizierà a mutare nel corso dei primi giorni della settimana, in senso più autunnale. Per ora invece non si avranno novità rilevanti, come possiamo appurare dal dettaglio del meteo previsto per domani, domenica 29 settembre.

Meteo: è iniziato un WEEKEND caldo, ma per il seguito, previsioni pessime

Continuerà ad esservi nuvolosità irregolare sul Nord, con qualche piovasco molto debole ed isolato che risulterà più probabile a ridosso dei rilievi prealpini centro-orientali e sul Levante Ligure. Qualche pioggia più significativa sarà possibile in serata tra spezzino ed Alta Toscana.

Sul resto d'Italia prevarranno condizioni meteo diffusamente stabili e soleggiate, a parte nubi in aumento anche sulle aree tirreniche per aria più umida da ovest. Non si escludono locali deboli pioviggini sulle coste laziali e sull'alta Campania.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina